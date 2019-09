Τέξας: Αγοράκι πυροβόλησε και σκότωσε το μικρότερο αδελφάκι του!

Συνολικά πέντε παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυροβόλα όπλα το περασμένο Σαββατοκύριακο (14 & 15.9.2019) στο Τέξας, μεταξύ αυτών κι ο 4χρονος.

Οι τραγωδίες αυτές αποκαλύπτουν για μία ακόμη φορά τους κινδύνους των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, όπου το 30% των ενηλίκων δηλώνει ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα.

Five children were killed or wounded by gunfire in the US state of Texas over the weekend, including a four-year-old boy who was shot dead by his five-year-old brother https://t.co/STH44Uekvn #MonitorUpdates

