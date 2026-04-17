Τέξας: Μητέρα τριών παιδιών και μοντέλο του OnlyFans, «εγκέφαλος» κυκλώματος πορνείας – Συνελήφθη και ο σύζυγός της

Οι ανακριτές αναφέρουν ότι η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ φέρεται να πρόσφερε ροζ υπηρεσίες έναντι 1.000 δολαρίων την ώρα
Μητέρα τριών παιδιών και μοντέλο του OnlyFans συνελήφθη στο Τέξας για πορνεία
Η Ashley Ketcherside / πηγή φωτογραφίας Χ

Μητέρα τριών παιδιών από το Τέξας κατηγορείται ότι βοήθησε τον σύζυγό της να διευθύνει κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους. Η γυναίκα ήταν μοντέλο του OnlyFans, ενώ το ροζ κύκλωμα φέρεται να είχε πελάτες και τοπικούς αστυνομικούς.

Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ, μοντέλο του OnlyFans, συνελήφθη στο Τέξας όπως και ο σύζυγός της, με την κατηγορία της οργάνωσης «εγκληματικού συνδικάτου».

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Τέξας, οι ανακριτές αναφέρουν ακόμη ότι η μητέρα τριών παιδιών είχε δύο προηγούμενες καταδίκες για πορνεία και φέρεται να πρόσφερε υπηρεσίες έναντι 1.000 δολαρίων την ώρα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το ζευγάρι διεύθυνε ένα κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους για χρόνια.

Μάλιστα, φιλοξένησε ακόμη και μέλη του Αστυνομικού Τμήματος του Γκόντλεϊ και τις συζύγους τους.

Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ είχε προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και δήλωσε ότι η έρευνα την έπιασε εξ απροόπτου.

 

 

Η γυναίκα κρατείται με εγγύηση 200.000 δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες και εγγύηση 450.000 δολαρίων.

