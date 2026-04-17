Τέξας: Μητέρα τριών παιδιών και μοντέλο του OnlyFans, «εγκέφαλος» κυκλώματος πορνείας – Συνελήφθη και ο σύζυγός της

Μητέρα τριών παιδιών από το Τέξας κατηγορείται ότι βοήθησε τον σύζυγό της να διευθύνει κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους. Η γυναίκα ήταν μοντέλο του OnlyFans, ενώ το ροζ κύκλωμα φέρεται να είχε πελάτες και τοπικούς αστυνομικούς.

Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ, μοντέλο του OnlyFans, συνελήφθη στο Τέξας όπως και ο σύζυγός της, με την κατηγορία της οργάνωσης «εγκληματικού συνδικάτου».

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Τέξας, οι ανακριτές αναφέρουν ακόμη ότι η μητέρα τριών παιδιών είχε δύο προηγούμενες καταδίκες για πορνεία και φέρεται να πρόσφερε υπηρεσίες έναντι 1.000 δολαρίων την ώρα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το ζευγάρι διεύθυνε ένα κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους για χρόνια.

Μάλιστα, φιλοξένησε ακόμη και μέλη του Αστυνομικού Τμήματος του Γκόντλεϊ και τις συζύγους τους.

Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ είχε προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και δήλωσε ότι η έρευνα την έπιασε εξ απροόπτου.

NEW: Mother of three accused of running a prost*tution ring out of her home in Godley, Texas, catering to police officers.



Ashley and Michael Ketcherside are accused of hosting Godley Police Department members and their spouses at their home.



Ashley is accused of not only… pic.twitter.com/erAZlrinmE — Collin Rugg (@CollinRugg) April 16, 2026

NEW: Ashley Ketcherside has a $200,000 bond for Racketeering. Her husband — Michael Ketcherside — has the same charge/bond, but also a $250,000 bond for Continuous Promotion of Prostitution.



The couple is at the center of an alleged prostitution scandal in Johnson County — using… https://t.co/yIzIRdG5za pic.twitter.com/Ws5PqrNhJ6 — David Sentendrey (@DavidSFOX4) April 15, 2026

Η γυναίκα κρατείται με εγγύηση 200.000 δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες και εγγύηση 450.000 δολαρίων.