Τέξας: Μητέρα τριών παιδιών και μοντέλο του OnlyFans, «εγκέφαλος» κυκλώματος πορνείας – Συνελήφθη και ο σύζυγός της

Μητέρα τριών παιδιών από το Τέξας κατηγορείται ότι βοήθησε τον σύζυγό της να διευθύνει κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους. Η γυναίκα ήταν μοντέλο του OnlyFans, ενώ το ροζ κύκλωμα φέρεται να είχε πελάτες και τοπικούς αστυνομικούς.
Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ, μοντέλο του OnlyFans, συνελήφθη στο Τέξας όπως και ο σύζυγός της, με την κατηγορία της οργάνωσης «εγκληματικού συνδικάτου».
Σύμφωνα με ΜΜΕ του Τέξας, οι ανακριτές αναφέρουν ακόμη ότι η μητέρα τριών παιδιών είχε δύο προηγούμενες καταδίκες για πορνεία και φέρεται να πρόσφερε υπηρεσίες έναντι 1.000 δολαρίων την ώρα.
Η αστυνομία αναφέρει ότι το ζευγάρι διεύθυνε ένα κύκλωμα πορνείας από το σπίτι τους για χρόνια.
Μάλιστα, φιλοξένησε ακόμη και μέλη του Αστυνομικού Τμήματος του Γκόντλεϊ και τις συζύγους τους.
Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ είχε προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και δήλωσε ότι η έρευνα την έπιασε εξ απροόπτου.
NEW: Mother of three accused of running a prost*tution ring out of her home in Godley, Texas, catering to police officers.— Collin Rugg (@CollinRugg) April 16, 2026
Ashley and Michael Ketcherside are accused of hosting Godley Police Department members and their spouses at their home.
NEW: Ashley Ketcherside has a $200,000 bond for Racketeering. Her husband — Michael Ketcherside — has the same charge/bond, but also a $250,000 bond for Continuous Promotion of Prostitution.— David Sentendrey (@DavidSFOX4) April 15, 2026
Η γυναίκα κρατείται με εγγύηση 200.000 δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες και εγγύηση 450.000 δολαρίων.