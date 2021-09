Ένα μικρό κορίτσι μόλις 4 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο Τέξας ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊού. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι η μητέρα της είχε ταχθεί ανοιχτά κατά του εμβολιασμού, ενώ η μικρή έχασε τη ζωή της μόνο μέσα σε λίγες ώρες.

Η μικρή Kali Cook πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού στον ύπνο της στο Τέξας μόλις πέντε ώρες μετά τον πρώτο πυρετό. Η μητέρα της Karra Harwood μίλησε συντετριμμένη στη Houston Chronicle. Η ίδια είπε: «Η Kali ήταν εντελώς καλά και μετά… έφυγε. Την πήρε τόσο γρήγορα».

Η μητέρα αποκάλυψε πως είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό την προηγούμενη μέρα και μαζί με τον σύντροφό της έμειναν σπίτι σε καραντίνα. Όπως είπε, το ζευγάρι ήταν αντίθετο στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού και πλέον δηλώνει μετανιωμένη. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν αντιεμβολιαστές, ήμουν εναντίον τους». «Τώρα εύχομαι να μην ήμουν ποτέ», παραδέχτηκε.

Σημειώνεται πως στο Τέξας, το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι κάτι παραπάνω από 50%, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Johns Hopkins University.

