Τέξας: Τράβηξαν με το αυτοκίνητο τους ΑΤΜ και κατέστρεψαν ένα ολόκληρο κατάστημα – Δείτε βίντεο

Γκρέμισαν τοίχους και ράφια με αποτέλεσμα οι διάδρομοι του καταστήματος να γεμίσουν με προϊόντα.
Εικόνες «αποκάλυψης» θυμίζουν τα πλάνα που μας έρχονται από κατάστημα στο Τέξας, μετά την απόπειρα κλοπής ΑΤΜ, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι δράστες έβαλαν στο μάτι ΑΤΜ που βρίσκονταν μέσα σε κατάστημα 7-Eleven στο Τέξας. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερα ασφαλείας καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις τους και η καταστροφή που προκάλεσαν μιας και το ΑΤΜ δεν τους έκανε την «χάρη».

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας δράστης να δένει με καλώδιο το ΑΤΜ στο αυτοκίνητό του ενώ ο δεύτερος να πατά γκάζι για να το τραβήξει.

Οι δράστες με την 2η προσπάθεια κατάφεραν να τραβήξουν το ΑΤΜ αλλά μαζί παρέσυραν και σχεδόν το μισό κατάστημα.

Στην κυριολεξία διέλυσαν το εσωτερικό του καταστήματος.

Αλλά αν η τύχη δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Το σχοινί με το οποίο είχαν δέσει το ΑΤΜ κόπηκε στη μέση, λίγα μέτρα παρακάτω, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη μέση του δρόμου. Στη συνέχεια οι δράστες το έβαλαν στα πόδια πεζοί ενώ αποκαλύφθηκε πως το αυτοκίνητο ήταν επίσης κλεμμένο.

