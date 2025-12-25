Τέξας: Τράβηξαν με το αυτοκίνητο τους ΑΤΜ και κατέστρεψαν ένα ολόκληρο κατάστημα – Δείτε βίντεο

Εικόνες «αποκάλυψης» θυμίζουν τα πλάνα που μας έρχονται από κατάστημα στο Τέξας, μετά την απόπειρα κλοπής ΑΤΜ, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι δράστες έβαλαν στο μάτι ΑΤΜ που βρίσκονταν μέσα σε κατάστημα 7-Eleven στο Τέξας. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερα ασφαλείας καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις τους και η καταστροφή που προκάλεσαν μιας και το ΑΤΜ δεν τους έκανε την «χάρη».

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας δράστης να δένει με καλώδιο το ΑΤΜ στο αυτοκίνητό του ενώ ο δεύτερος να πατά γκάζι για να το τραβήξει.

Οι δράστες με την 2η προσπάθεια κατάφεραν να τραβήξουν το ΑΤΜ αλλά μαζί παρέσυραν και σχεδόν το μισό κατάστημα.

Γκρέμισαν τοίχους και ράφια με αποτέλεσμα οι διάδρομοι του καταστήματος να γεμίσουν με προϊόντα.

WATCH: Masked thieves ram a stolen SUV into a Texas 7-Eleven, shattering the store windows and tearing out an ATM.



Police say the vehicle was stolen in Dallas and could be tied to other ATM heists. pic.twitter.com/PTzdxZMkoi — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Στην κυριολεξία διέλυσαν το εσωτερικό του καταστήματος.

Αλλά αν η τύχη δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Το σχοινί με το οποίο είχαν δέσει το ΑΤΜ κόπηκε στη μέση, λίγα μέτρα παρακάτω, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη μέση του δρόμου. Στη συνέχεια οι δράστες το έβαλαν στα πόδια πεζοί ενώ αποκαλύφθηκε πως το αυτοκίνητο ήταν επίσης κλεμμένο.