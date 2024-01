Στους 19 ανέβηκε ο αριθμός των τραυματιών από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος στο Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένα άτομο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον κόσμο μετά από περιστατικό με μαχαίρωμα στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι.

Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας φέρεται να είναι μεταξύ ζωής και θανάτου.

Βίντεο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) από το σημείο του συμβάντος:

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις «Ταξιαρχίες Qassam» – ένοπλο τμήμα της Χαμάς – στην περιοχή Ραανάνα στα βόρεια του Τελ Αβίβ.

Το περιστατικό δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν συνδέεται με τρομοκρατία, και προς το παρόν ερευνάται ως σοβαρό από την ισραηλινή αστυνομία.

🚨 BREAKING: OPERATION IN TEL AVIV; 19 SETTLERS WOUNDED INCLUDING 3 SEVERELY INJURED AND At least four are in serious condition. One is in hopeless condition. Reports indicate that the perpetrator of the specific operation withdraws safely. Source: AlJazeera, Zionist Media. pic.twitter.com/pTjuqLwQWf

Όπως μετέδωσε το Sky News, μία 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας 34χρονος άνδρας και ένα αγόρι 16 ετών είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Οκτώ από τους τραυματίες φέρεται να είναι σε «μέτρια» κατάσταση, ενώ τρεις σε «ήπια», σύμφωνα με τους διασώστες.

Ο Eli Raymond, από το MDA, είπε: «Φτάσαμε στο σημείο με μεγάλες δυνάμεις, είδαμε έναν αριθμό τραυματιών με διαφορετικά επίπεδα τραυματισμού.

«Αμέσως αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της αιμορραγίας, της θεραπείας και της χορήγησης φαρμάκων. Εκκενώσαμε τους τραυματίες για περαιτέρω θεραπεία στα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

🚨 New details are emerging regarding the run-over and stabbing operation in “Ra’anana” near “#TelAviv,” which wounded 20 settlers, killing one so far.



The executor is reportedly from #AlKhalil and has been arrested. After stabbing a settler, he commandeered their car and… pic.twitter.com/VwvvthNRnt