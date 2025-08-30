Telegragh: Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή Αμερικανικού μισθοφορικού στρατού στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Telegraph έχει προτείνει να αποσταλούν στην Ουκρανία αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες.

Το ρεπορτάζ της Telegraph αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους συμμάχους του σχετικά με την αποστολή μισθοφορικών δυνάμεων για την κατασκευή οχυρώσεων που θα προστατεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ουκρανία.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση μετά την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα αποσταλούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Αμερικανοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αποσταλούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας, σε νέες βάσεις και στην προστασία αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η παρουσία ιδιωτικών στρατιωτών θα λειτουργούσε αποτρεπτικά, ώστε να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφάλειας – που έχουν καταρτιστεί από την συμμαχία των προθύμων υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι τελικές λεπτομέρειες – που περιλαμβάνουν την αστυνόμευση του εναέριου χώρου, την εκπαίδευση και τις ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – ενδέχεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες μετά από εβδομάδες διπλωματικών ενεργειών που πυροδότησαν οι συνομιλίες του κ. Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ενίσχυση των συνόρων

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κύρια στρατηγική για την πρόληψη πολέμου στο μέλλον ήταν η συνέχιση της ανασυγκρότησης των καταστραμμένων από τον πόλεμο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ώστε να αποτελέσουν το κύριο μέσο αποτροπής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις θα υπερασπίζονταν τα ενισχυμένα σύνορα στην πρώτη γραμμή, όπως θα συμφωνούνταν σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλιστούν και θα εκπαιδευτούν από τους ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας υπάρχοντες και νέους μηχανισμούς.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά συστήματα, όπως πυραυλικά συστήματα αεράμυνας Patriot ή εκτοξευτές πυραύλων Himars, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που θα παρέχονται από τους ευρωπαίους συμμάχους.

Αμερικανοί στρατιωτικοί εργολάβοι στην Ουκρανία

Οι οχυρώσεις πρώτης γραμμής και οι βάσεις κοντά σε αυτές θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από Αμερικανούς ιδιωτικούς στρατιωτικούς εργολάβους, όπως έγινε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Η παρουσία αμερικανών εργολάβων στο έδαφος της Ουκρανίας θα θεωρηθεί σημαντική ενίσχυση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες επιθυμούν την αμερικανική συμμετοχή σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Η αποστολή τους θα σήμαινε ότι ο Λευκός Οίκος έχει συμφέροντα στην υπόθεση και θα αύξανε την αποτρεπτική επίδραση ενάντια σε μια ρωσική επίθεση, λόγω του φόβου για αντίποινα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη χρήση αμερικανικών εργολάβων μπορούν να αναχθούν στην υπογραφή μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου για την εξόρυξη των τεράστιων ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος παραμένει αντίθετος στην αποστολή δικών του στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει ευρέως τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αμερικανικές πηγές ανέφερεαν ότι οι ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες «στέλνουν αμερικανούς στρατιώτες, δηλαδή κατόχους αμερικανικού διαβατηρίου, στο έδαφος, κάτι που αποτελεί ουσιαστικά αποτρεπτικό παράγοντα για τον Πούτιν».

Η χρήση ιδιωτικών εργολάβων θα επέτρεπε επίσης στον κ. Τραμπ να κατευνάσει τους φόβους των υποστηρικτών του Maga που είναι αντίθετοι στην ξένη επέμβαση, ενώ θα του παρείχε και μια άλλη επιχειρηματική συμφωνία για να υποστηρίξει, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ζώνη ασφαλείας

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει την ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας για να διαχωριστούν οι ουκρανικές και οι ρωσικές δυνάμεις μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Θα μπορούσε να περιπολείται από ειρηνευτικές δυνάμεις ή παρατηρητές, όπως συμφωνήθηκε από το Κίεβο και τη Μόσχα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, πιθανότατα θα ζητήσει να σταθμεύσουν ευρωπαϊκές δυνάμεις στη ζώνη. Το Κρεμλίνο έχει προτείνει να χρησιμοποιηθεί η Κίνα ως εγγυητής ασφάλειας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο κ. Τραμπ πρότεινε επίσης την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην μεταπολεμική Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Financial Times.

Οι διαφορές μεταξύ των εμπόλεμων χωρών σημαίνουν ότι είναι απίθανο να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές σε αυτή την επιλογή.

Η ιδέα, που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Πούτιν, αντιμετωπίστηκε με αντίθεση από την Ευρώπη και έχει ήδη απορριφθεί από τον κ. Ζελένσκι λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου προς τις πολεμικές ενέργειες της Ρωσίας.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι δεν θα τοποθετήσουν τους στρατιώτες τους στην πρώτη γραμμή μεταξύ του ουκρανικού και του ρωσικού στρατού.

Απαντώντας σε αναφορές σχετικά με την προοπτική δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας, ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν αν ήθελαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο χώρο μεταξύ τους και των ουκρανικών δυνάμεων.