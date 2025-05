Τελεσίγραφο Μεντβέντεφ στην Ουκρανία: Αποδοχή της ειρήνης ή άνευ όρων παράδοση

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε την Ουκρανία ότι σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της ειρήνης, θα αντιμετωπίσει το μονοπάτι της άνευ όρων παράδοσης.

«Η σημερινή Ουκρανία έχει μία τελευταία ευκαιρία να διατηρήσει την κρατική της υπόσταση και να κερδίσει μία ευκαιρία για ειρηνική ανάπτυξη», ξεκαθάρισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Στην ουκρανική διευθέτηση, είναι απαραίτητο να εμπιστευτούμε τις εγγυήσεις και τα διεθνή έγγραφα που θα προετοιμαστούν», δήλωσε ακόμα ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, απαντώντας σε ερώτηση του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS.









“Ukraine has two paths to peace:



1) negotiations and agreeing to a peace deal

2) the path of unconditional surrender, which many Russians prefer”



— Medvedev



