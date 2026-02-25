Κόσμος

Τελεσίγραφο Πενταγώνου στην Anthropic για τη χρήση AI σε στρατιωτικές εφαρμογές

Η εταιρεία αρνείται να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη χρήση των μοντέλων της για αυτόνομα οπλικά συστήματα και εγχώρια παρακολούθηση - Στο τραπέζι και η επίκληση του Defense Production Act
Πεντάγωνο
REUTERS / Joshua Roberts

Σε τροχιά ανοιχτής ρήξης εισέρχονται η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και το Πεντάγωνο, με φόντο τη στρατιωτική αξιοποίηση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και το τελεσίγραφο που φέρεται να δόθηκε σε ανώτατο επίπεδο, η εταιρεία επιμένει να διατηρεί «κόκκινες γραμμές» που απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας της για στρατιωτικούς σκοπούς. Η διαμάχη, που διαρκεί μήνες, απειλεί πλέον να εξελιχθεί σε μείζονα πολιτικο-νομική κρίση με επιπτώσεις για το μέλλον της χρήσης AI σε στρατιωτικές εφαρμογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δεν προτίθεται να χαλαρώσει τους περιορισμούς που έχει θέσει για στρατιωτική χρήση της τεχνολογίας της, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών, έπειτα από συνάντηση της διοίκησής της με το Πεντάγωνο.

Η συνάντηση μεταξύ του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε στόχο να επιλύσει διαφωνία που διαρκεί μήνες. Η εταιρεία έχει αρνηθεί να άρει δικλίδες ασφαλείας που αποτρέπουν τη χρήση της τεχνολογίας της για αυτόνομη στόχευση όπλων ή για εσωτερική επιτήρηση εντός των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χέγκσεθ φέρεται να έθεσε στην Anthropic το εξής τελεσίγραφο: είτε να συνεργαστεί, είτε η κυβέρνηση θα λάβει δραστικά μέτρα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μεταξύ των επιλογών που εξετάστηκαν ήταν η κατάταξη της Anthropic ως «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού» ή η επίκληση ενός νόμου – του Defense Production Act – που θα ανάγκαζε την εταιρεία να αλλάξει τους κανόνες της.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υποχρεούται μόνο στη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία.

Στην Anthropic δόθηκε προθεσμία έως την Παρασκευή (27.02.2026) για να απαντήσει.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Άμυνα

Το Πεντάγωνο επιθυμεί να μπορεί να αξιοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για «όλες τις νόμιμες χρήσεις», χωρίς περιορισμούς που θα μπορούσαν – κατά την άποψή του – να υπονομεύσουν τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα.

Αντίθετα, η Anthropic έχει θέσει ρητούς περιορισμούς στη χρήση της τεχνολογίας της, απορρίπτοντας εφαρμογές όπως η εγχώρια επιτήρηση ή αυτόνομα θανατηφόρα συστήματα.

Ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Google και η xAI φέρονται να έχουν αποδεχθεί, κατ’ αρχήν, την ανάπτυξη των μοντέλων τους σε κάθε νόμιμο επιχειρησιακό πλαίσιο που θα ζητηθεί από το Υπουργείο Άμυνας.

«Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε μοντέλο για όλες τις νόμιμες περιπτώσεις χρήσης», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας για Έρευνα και Μηχανική, προειδοποιώντας ότι η άρνηση προσαρμογής συνιστά «πρόβλημα» για το Πεντάγωνο.

Κόσμος
