Τέλος στην Αυστραλία η χρήση social media για ηλικίες κάτω των 16 ετών

Η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει από αύριο Τετάρτη, ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των social media γίνεται η Αυστραλία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πλατφόρμες όπως οι Instagram, TikTok και YouTube είναι υποχρεωμένες να μπλοκάρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αναμενόμενου παγκόσμιου κύματος κανονιστικών ρυθμίσεων στα social media για τους ανήλικους.

Από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 16:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), 10 από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες θα πρέπει να μπλοκάρουν τους Αυστραλούς ηλικίας κάτω των 16 ετών επί ποινή προστίμου έως 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (28,1 εκατομμύρια ευρώ). Ο νόμος έχει δεχθεί σκληρές επικρίσεις από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και από υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, όμως έχει δεχθεί επίσης επαίνους από γονείς και υποστηρικτές των δικαιωμάτων των παιδιών.

Η έναρξη της ισχύος του νόμου βάζει τέλος σ’ ένα χρόνο εικασιών για το αν μια χώρα μπορεί να αποκλείσει τα παιδιά από τη χρήση τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη ζωή. Και με την εφαρμογή του αρχίζει ένα πείραμα που θα μελετηθεί παγκοσμίως από νομοθέτες, οι οποίοι θέλουν να επέμβουν άμεσα επειδή είναι απογοητευμένοι από τη βιομηχανία της τεχνολογίας που καταβάλλει με μεγάλη αργοπορία αποτελεσματικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της βλάβης.

Κυβερνήσεις από τη Δανία μέχρι τη Μαλαισία -ακόμη και μερικές πολιτείες στις ΗΠΑ- λένε πως σχεδιάζουν παρόμοια βήματα, τέσσερα χρόνια αφού εσωτερικά έγγραφα, που διέρρευσαν από τη Meta, έδειξαν ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της συνέβαλλαν σε προβλήματα με την εικόνα των εφήβων για το σώμα τους και σε αυτοκτονικές σκέψεις ανάμεσά τους, ενώ δημόσια αρνούνταν πως υφίσταται τέτοια σχέση.

«Ενώ η Αυστραλία είναι η πρώτη που υιοθετεί τέτοιους περιορισμούς, είναι απίθανο να είναι η τελευταία», λέει ο Τέιμα Λίβερ, καθηγητής σπουδών για το Ίντερνετ στο Πανεπιστήμιο Curtin.

«Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν πώς αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την ισχύ των Big Tech. Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία… μοιάζει πολύ με το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο».

Αν και η απαγόρευση καλύπτει αρχικά 10 πλατφόρμες, περιλαμβανομένων του YouTube της Alphabet, του Instagram της Meta και του TikTok, η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως ο κατάλογος θα αλλάξει, στο βαθμό που εμφανίζονται νέα προϊόντα και οι νεαροί χρήστες στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές.