Η σημαία της Αλβανίας ήταν σήμερα μεσίστια στα κρατικά και δημόσια ιδρύματα της χώρας διότι με απόφαση της κυβέρνησης η 5η Μαρτίου κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ότι η «τραγωδία στην Ελλάδα είναι και δική μας τραγωδία και ο πόνος για τις ζωές που χάθηκαν είναι και δικός μας πόνος…»

Σε πολλές πόλεις της χώρας οι πολίτες άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη. Στην Κορυτσά οι κάτοικοι της πόλης άναψαν κεριά έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό και το ίδιο επαναλήφθηκε και στην πόλη των Αγίων Σαράντα.

Εκατοντάδες Έλληνες και Αλβανοί, μαθητές, δάσκαλοι και απλοί πολίτες μετέβησαν στο προαύλιο του σχολείου της κοινότητας Δερβιτσάνης για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν για τα θύματα στα Τέμπη.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών με μήνυμά του στο Twitter ευχαρίστησε στην Αλβανική κυβέρνηση.

«Ένα θερμό ευχαριστώ στην κυβέρνηση της Αλβανίας, τα κρατικά και δημόσια ιδρύματα και τις διπλωματικές της αποστολές που τίμησαν τα θύματα της τραγικής σύγκρουσης του τρένου στα Τέμπη κατεβάζοντας τις σημαίες τους μεσίστιες, αυτή την ημέρα πένθους. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων από την Αλβανία».

