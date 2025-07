Τεράστια έκρηξη στην Ιντλίμπ στη Συρία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη (24.07.2025) στην περιοχή της Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό της Συρίας.

Μαρτυρίες στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες τόσο μεταξύ των αμάχων που βρίσκονταν κοντά, όσο και μεταξύ στρατιωτών του συριακού στρατού που φρουρούσαν την εγκατάσταση.

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c