Τερέζα Μέι: αυτοί είναι οι πιθανοί διάδοχοί της – Ζητάει εκλογές ο Κόρμπιν

Όταν τον Ιούλιο του 2016, τις πρώτες μέρες αναταραχής στη Βρετανία μετά το δημοψήφισμα για το Brexit η Τερέζα Μέι υποσχόταν να υλοποιήσει τη «λαϊκή εντολή», σίγουρα δεν φανταζόταν πως σχεδόν 3 χρόνια μετά θα αποτύγχανε παταγωδώς και με δάκρυα στα μάτια θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί.

Ίσως το φαντάζονταν ή καλύτερα το εύχονταν ο Μπόρις Τζόνσον (κυρίως αυτός) και Μάικλ Γκόουβ, δυο άλλα μεγαλοστελέχη των Συντηρητικών, που έκαναν πίσω για να πάρει η Μέι την αρχηγία των Τόρις και την πρωθυπουργία από τον Κάμερον. Σίγουρα το σίγουρο είναι ότι αν είχαν, θα γελούσαν και τα μουστάκια τους. Ίσως να τους αρκεί ότι είναι ανάμεσα στους επικρατέστερους διαδόχους της δεύτερης γυναίκας πρωθυπουργού στην ιστορία της Βρετανίας.

Τη στιγμή που «έσπασε» και με δάκρυα στα μάτια έκλεισε το φάκελό της, έκανε γρήγορα στροφή και κλείστηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ, εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε, επίσημα, η κούρσα για τη διαδοχή της. Η «μάχη» είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ πολύ καιρό…

Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα ανακοινωθεί πριν από τις 20 Ιουλίου, όταν θα κλείσει για το καλοκαίρι η Βουλή. Η Μέι θα παραιτηθεί στις 7 Ιουνίου. Οι υποψηφιότητες θα «κλειδώσουν» την εβδομάδα που αρχίζει στις 10 Ιουνίου.

«Θα ακολουθήσουν διαδοχικοί γύροι ψηφοφορίας έως ότου καθοριστεί ποια θα είναι η τελική επιλογή των υποψηφίων που θα τεθούν προς ψήφιση σε όλα τα μέλη του κόμματος«, ανακοίνωσαν υψηλόβαθμα στελέχη των Τόρις. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής από τους βουλευτές των δύο υποψηφίων που θα τεθούν στη συνέχεια προς ψήφιση στα μέλη του κόμματος.

Θα ακολουθήσει μια σειρά από προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Βρετανία, για να συναντήσουν και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στους υποψηφίους τα μέλη του κόμματος, ώστε να καταστεί δυνατό να ψηφίσουν εγκαίρως και να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα προτού διακόψει τις εργασίες του το κοινοβούλιο για το καλοκαίρι.

Ήδη, τα στοιχήματα για το ποιος θα διαδεχτεί την Τερέζα Μέι είναι υπέρ του Μπόρις Τζόνσον. Ο άνθρωπος που μαζί με τον Νάιτζελ Φάρατζ ήθελε το Brexit, δέχτηκε να κάνει πίσω και να γίνει υπουργός Εξωτερικών της Μέι το ’16 αλλά παραιτήθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά και άρχισε να της… σκάβει το λάκκο.

Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου, ο Άγγλος Τραμπ για πολλούς (παίζουν ρόλο και τα μαλλιά) θεωρείται το απόλυτο φαβορί. Όχι μόνο για τους bookmakers αλλά και για τη βάση του Συντηρητικού κόμματος.

«Φυσικά και θα είναι υποψήφιος για το πόστο του πρωθυπουργού», έσπευσε να διαμηνύσει. Ο «Bojo», 54 ετών, ήταν των ηγετών του κινήματος υπέρ του Brexit. Από την θέση του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι δεν σταμάτησε ποτέ να βάζει τρικλοποδιές στη Βρετανίδα πρωθυπουργό, επικρίνοντας αδιάκοπα την στρατηγική της στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, πριν αποχωρήσει από τη κυβέρνηση για να υπερασπισθεί την γραμμή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία της χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι πολύ δημοφιλής στη βάση των Τόρις, αλλά όχι και τόσο μεταξύ των συναδέλφων του που του προσάπτουν τις αναρίθμητες γκάφες του και τον ντιλεταντισμό του.

«Μια πολύ αξιοπρεπής δήλωση από την Τερέζα Μέι. Σας ευχαριστώ για τη στωική υπηρεσία σας στη χώρα μας και στο Συντηρητικό Κόμμα. Είναι τώρα η ώρα να ακολουθήσουμε την έκκλησή της: να ενωθούμε και να υλοποιήσουμε το Brexit», ήταν η αντίδρασή του στην παραίτηση Μέι.

A very dignified statement from @theresa_may . Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit.

Ένθερμη Brexiteer, η υπουργός αρμόδια για τις σχέσεις της κυβέρνησης με το Κοινοβούλιο, παραιτήθηκε την περασμένη Τετάρτη, στερώντας την Τερέζα Μέι από ένα σημαντικό στήριγμα. Η 56χρονη πολιτικός έχει περάσει τρεις δεκαετίες της ζωής της στο Σίτι του Λονδίνου.

Έκανε όνομα κατά την διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας για το δημοψήφισμα του 2016, όταν ήταν υπουργός Ενέργειας, υπερασπιζόμενη με πάθος, χωρίς όμως να χάνει την ηρεμία και το χαμόγελό της, την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκαταλέγεται στους ηττημένους στην κούρσα για την πρωθυπουργία το 2016.

Ο 51χρονος υπουργός Περιβάλλοντος και υπερασπιστής του πλαστικού, έπαιξε για τους Βrexiteers τον ρόλο του εγγυητή εντός της κυβέρνησης Μέι.

Υπολοχαγός του Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για το δημοψήφισμα του 2016, ο Μάικλ Γκόουβ τον μαχαίρωσε πισώπλατα αποσύροντας την υποστήριξη προς το πρόσωπό του την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, πριν τελικά απορριφθεί στην ψηφοφορία των μελών του κόμματος. Στην κούρσα που αρχίζει μπορεί θα επωφεληθεί από τη ευελιξία των θέσεών του.

Ο 52χρονος υπουργός Εξωτερικών αρχικά υποστήριξε την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αλλάξει στρατόπεδο, απογοητευμένος από την «αλαζονική» στάση των Βρυξελλών στις διαπραγματεύσεις.

Κάποτε άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου, μιλά ιαπωνικά, έχει κτίσει προφίλ του υπεύθυνου ανθρώπου που δεν φοβάται τις προκλήσεις, αφού όρισε επί έξι χρόνια τις τύχες του βυθισμένου σε κρίση Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) από το πόστο του υπουργού Υγείας.

Ο Ράαμπ ορίσθηκε υπουργός του Brexit τον Ιούλιο και παραιτήθηκε τέσσερις μήνες αργότερα διαφωνώντας για την συμφωνία της εξόδου της Τερέζα Μέι. Βλέπει το εαυτό του στην Ντάουνινγκ Στριτ; «Ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε πρόσφατα ο 45χρονος υπερφιλελεύθερος και υπερ-Brexiteer, μέλος της νέας φρουράς των συντηρητικών.

Ο 49χρονος υπουργός Εσωτερικών κέρδισε τον σεβασμό των συναδέλφων του με τη διαχείριση του σκανδάλου Windrush, που αφορά την μεταχείριση των μεταναστών από την Καραϊβική που είχαν φθάσει στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Θαυμαστής της Μάργκαρετ Θάτσερ, πρώην τραπεζίτης και γιος Πακιστανού ταξιτζή, υποστήριξε τις θέσεις των οπαδών της παραμονής στη ΕΕ, για να μετατραπεί σε ευρωσκεπτικιστή μετά το δημοψήφισμα.

Εξελέγη βουλευτής του 2010 έπειτα από μία καριέρα στα χρηματοπιστωτικά και την οικονομική δημοσιογραφία, συνόδευσε την Τερέζα Μέι στην πορεία της μέχρι την πρωθυπουργία, εξασφαλίζοντας έτσι το υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια το υπουργείο Εργασίας.

Εργατική και αποτελεσματική, η 55χρονη Άμπερ Ραντ, μπορεί να πληρώσει ακριβά τις ευρωφιλικές της θέσεις.

Δεν είχαν προλάβει να στεγνώσουν τα δάκρυα της Τερέζα Μέι για την παραίτησή της και ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ηγέτης των Εργατικών, ζήτησε άμεσα εκλογές. Αφού είπε ότι η πρωθυπουργός «καλά έκανε» και παραιτήθηκε. Κάλεσε όποιον τη διαδεχτεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά στις κάλπες.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως η Τερέζα Μέι έκανε καλά που παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και ότι όποιος την αντικαταστήσει ως ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος πρέπει να προκηρύξει εκλογές.

«Έχει παραδεχθεί τώρα αυτό που η χώρα γνωρίζει εδώ και μήνες: δεν μπορεί να κυβερνήσει, ούτε το διχασμένο και υπό διάλυση κόμμα της μπορεί», είπε στη δήλωσή του, απευθυνόμενος στη Μέι, ο Κόρμπιν.

«Το Συντηρητικό Κόμμα έχει αποτύχει εντελώς στο Brexit και είναι ανίκανο να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων ή να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές ανάγκες τους. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι Συντηρητικοί δεν προσφέρουν λύσεις στις άλλες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι εβδομάδες περαιτέρω εσωτερικής διαμάχης των Συντηρητικών και άλλος ένας μη εκλεγμένος πρωθυπουργός στη συνέχεια. Όποιος γίνει ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών πρέπει να αφήσει τον λαό να αποφασίσει το μέλλον της χώρας μας μέσω άμεσων γενικών εκλογών», τόνισε ο Κόρμπιν.

Ένας από εκείνους που (δεν) ήθελαν να κρυφτούν και η χαρά δεν τους άφηνε ήταν και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο εθνικιστής υπέρμαχος του Brexit. Η δήλωση του ήταν γεμάτη ειρωνεία. «Είναι δύσκολο να μην λυπηθούμε την κυρία Μέι, αλλά από πολιτική άποψη δεν έκρινε σωστά τη διάθεση της χώρας και του κόμματός της. Τώρα έχουν φύγει δύο ηγέτες των Συντηρητικών που είχαν φιλοευρωπαϊκά ένστικτα. Είτε το κόμμα θα μάθει αυτό το μάθημα είτε θα πεθάνει».

It is difficult not to feel for Mrs May, but politically she misjudged the mood of the country and her party. Two Tory leaders have now gone whose instincts were pro-EU. Either the party learns that lesson or it dies.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 24, 2019