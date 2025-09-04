Κόσμος

«Θα γίνετε Alien»: Γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα προειδοποίησε τους αμερικανούς να μην τρώνε κατεψυγμένες γαρίδες

Ο γερουσιαστής Κέννεντι χρησιμοποίησε το Alien από την ταινία του Ρίντλει Σκοτ για να προειδοποιήσει τους συμπατριώτες του
«Θα γίνετε Alien»: Γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα προειδοποίησε τους αμερικανούς να μην τρώνε κατεψυγμένες γαρίδες

Ποιος χρειάζεται τους επιστήμονες όταν υπάρχει ο Ρίντλεϊ Σκοτ; Ποιος χρειάζεται τους ειδικούς όταν υπάρχει το Alien;

Αυτό σκέφτηκε ο γερουσιαστής Τζον Κέννεντι όταν χρησιμοποίησε το ανατριχιαστικό εξωγήινο τέρας από την επική ταινία Alien για να προειδοποιήσει τους Αμερικάνους ότι θα γίνουν κάπως έτσι αν συνεχίσουν να καταναλώνουν κατεψυγμένες γαρίδες εισαγωγής.

Το σόου που έκανε ο Κέννεντι ακολούθησε μια μαζική ανάκληση κατεψυγμένων θαλασσινών λόγω έκθεσής τους σε ραδιενέργεια.

Ο – φυσικά Ρεπουμπλικάνος – γερουσιαστής από την Λουιζιάνα τα είπε όλα αυτά μέσα στο Καπιτώλιο αφήνοντας άφωνους τους συναδέλφους του λέγοντας:

 «Αυτή είναι μια φωτογραφία από την ταινία «Alien». Έτσι θα μπορούσατε να καταλήξετε να μοιάζετε αν τρώτε τις  κατεψυγμένες γαρίδες που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες χώρες.

«Στα τέλη Αυγούστου, ο FDA διαπίστωσε ότι ακατέργαστες κατεψυγμένες γαρίδες από την Ινδονησία πωλούνταν στο Walmart … στην Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μιζούρι, το Μισισιπή, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, την Πενσυλβάνια, το Τέξας και τη Δυτική Βιρτζίνια…

 

«Πώς θα μπορούσες να καταλήξεις να μοιάζεις με τον εξωγήινο στο “Alien”;

«Επειδή οι γαρίδες ήταν ραδιενεργές. Δεν σε κοροϊδεύω… Θα σας σκοτώσει ακόμα κι αν δεν σας μετατρέψει σε εξωγήινο. Αν το φάτε αυτό, σας εγγυώμαι ότι θα σας φυτρώσει ένα επιπλέον αυτί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μερτς: «Κάναμε όλοι λάθος με τον Πούτιν – Έπρεπε να αντιληφθούμε την απειλή από την επίθεση στην Γεωργία το 2008»
«Είμαστε αντιμέτωποι με το καθεστώς Πούτιν, ενός κλεπτοκρατικού συστήματος που πλησίασε την απολυταρχία με την πάροδο των ετών» είπε ο Γερμανός καγκελάριος
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς 2
Newsit logo
Newsit logo