«Θα γίνετε Alien»: Γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα προειδοποίησε τους αμερικανούς να μην τρώνε κατεψυγμένες γαρίδες

Ποιος χρειάζεται τους επιστήμονες όταν υπάρχει ο Ρίντλεϊ Σκοτ; Ποιος χρειάζεται τους ειδικούς όταν υπάρχει το Alien;

Αυτό σκέφτηκε ο γερουσιαστής Τζον Κέννεντι όταν χρησιμοποίησε το ανατριχιαστικό εξωγήινο τέρας από την επική ταινία Alien για να προειδοποιήσει τους Αμερικάνους ότι θα γίνουν κάπως έτσι αν συνεχίσουν να καταναλώνουν κατεψυγμένες γαρίδες εισαγωγής.

Το σόου που έκανε ο Κέννεντι ακολούθησε μια μαζική ανάκληση κατεψυγμένων θαλασσινών λόγω έκθεσής τους σε ραδιενέργεια.

Ο – φυσικά Ρεπουμπλικάνος – γερουσιαστής από την Λουιζιάνα τα είπε όλα αυτά μέσα στο Καπιτώλιο αφήνοντας άφωνους τους συναδέλφους του λέγοντας:

«Αυτή είναι μια φωτογραφία από την ταινία «Alien». Έτσι θα μπορούσατε να καταλήξετε να μοιάζετε αν τρώτε τις κατεψυγμένες γαρίδες που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες χώρες.

«Στα τέλη Αυγούστου, ο FDA διαπίστωσε ότι ακατέργαστες κατεψυγμένες γαρίδες από την Ινδονησία πωλούνταν στο Walmart … στην Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μιζούρι, το Μισισιπή, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, την Πενσυλβάνια, το Τέξας και τη Δυτική Βιρτζίνια…

If you eat some of the radioactive frozen shrimp that foreign countries are sending to America, you may end up looking like this picture from the movie, “Alien!” pic.twitter.com/cdzWUF3G3v — John Kennedy (@SenJohnKennedy) September 3, 2025

«Πώς θα μπορούσες να καταλήξεις να μοιάζεις με τον εξωγήινο στο “Alien”;

«Επειδή οι γαρίδες ήταν ραδιενεργές. Δεν σε κοροϊδεύω… Θα σας σκοτώσει ακόμα κι αν δεν σας μετατρέψει σε εξωγήινο. Αν το φάτε αυτό, σας εγγυώμαι ότι θα σας φυτρώσει ένα επιπλέον αυτί».