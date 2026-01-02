Θαύμα στην πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά: Νεαρός παγιδεύτηκε στο μπαρ κρατώντας έναν σταυρό – «Η φωτιά τον απέφυγε κι επέζησε»

Μέσα στην απόλυτη κόλαση της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, εκεί όπου δεκάδες νέοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί κι άλλοι νοσηλεύονται με εγκαύματα, μια μαρτυρία έρχεται να προκαλέσει αίσθηση.

Η αυτόπτης μάρτυρας Λετίσια Πλας αποκαλύπτει πως ένας νεαρός, ανήμπορος να διαφύγει καθώς οι έξοδοι στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία είχαν αποκλειστεί, κάθισε στο πάτωμα κρατώντας έναν σταυρό στα χέρια του – και, όπως λέει, η φωτιά τον προσπέρασε.

Λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να σπάσει ένα παράθυρο και να σωθεί, σε ένα περιστατικό που πολλοί ήδη χαρακτηρίζουν ως θαύμα.

Η Λετίσια Πλας δήλωσε ότι ο νεαρός δεν μπορούσε να βγει έξω, καθώς η φωτιά δυνάμωνε και οι έξοδοι ήταν απροσπέλαστες. Χωρίς καμία διέξοδο, κάθισε μέσα στο κτίριο και κρατούσε σφιχτά έναν σταυρό, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονταν γύρω του.

Όπως περιέγραψε, οι φλόγες τον περικύκλωναν, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο όπου είχε καθίσει.

«Ένας φίλος μου δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθισε και κρατούσε τον σταυρό του στο χέρι», είπε η Λετίσια Πλας.

«Επέζησε, ευτυχώς. Κατάφερε τελικά να βγει, έσπασε ένα παράθυρο για να σωθεί. Και η φωτιά απλώς τον απέφυγε. Δεν τον άγγιξε».

Συγκλονισμένη, πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Θεό που με έσωσε και να του ζητήσω να σώσει και τους φίλους μου που αγνοούνται. Είναι φρικτό, γιατί μου λείπουν».

«Δεν θέλω να χάσω άλλους ανθρώπους. Έχω ήδη χάσει φίλους και ακόμη ψάχνουμε. Δεν θέλω να χάσω κανέναν ακόμη», συνέχισε με τρεμάμενη φωνή.

Όπως είπε, ο φόβος εκείνες τις στιγμές ήταν αβάσταχτος: «Φοβόμουν για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου, για όλους όσοι ήταν μέσα. Έχω φίλους στο νοσοκομείο, έχω φίλους παντού».