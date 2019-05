Θέλεις να πάρεις μεσημεριανό με την Άννα Γουίντουρ;

Τότε, υπολόγισε ότι πρέπει να έχεις μαζί σου περίπου 20.000 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Pride Live, που διοργανώνει δημοπρασία για ένα ωριαίο μεσημεριανό γεύμα με την Άννα Γουίντουρ μέσω του CharityBuzz.

Ο νικητής παίρνει, επίσης, ένα υπογεγραμμένο βιβλίο της Vogue και μια τσάντα από την προσωπική συλλογή της Γουίντουρ.

Προς το παρόν η κορυφαία προσφορά αυτή τη στιγμή είναι 8.000 δολάρια, αλλά η εκτιμώμενη αξία του ξεχωριστού γεύματος είναι 20.000 δολάρια.

Εν τω μεταξύ η Άννα Γουίντουρ, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι κριτής στον διαγωνισμό χορού στο Μητροπολιτικό Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης με τίτλο “Battle of the Legends: Vogueing at the Met” που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου.