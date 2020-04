Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του κορονοϊού στην Τουρκία αναγκάζει τον Ερντογάν να πάρει και νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Όπως ανακοίνωσε απόψε (20/4/2020) ο υπουργός Υγείας, στην Τουρκία καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 123 νέοι θάνατοι και 4.674 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 90.980.

NEW



Turkish Health Minister announces new COVID-19 stats for the last 24 hours



– 123 people died due to the contracting virus

– 4,674 new coronavirus positive cases, which brings the total patients with the virus to 90,980

– Turkey has conducted 39,703 new tests pic.twitter.com/80FIkJL4nx