Ο πασίγνωστος και αγαπημένος ηθοποιός ανακοίνωσε πως προς το παρόν δεν παρουσιάζει συμπτώματα και πως είναι καλά.

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο Idris Elba είναι θετικός στον κορονοϊό.

Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Twitter: “Σήμερα το πρωί βρέθηκαν θετικός στον κορονοϊό. Νιώθω καλά, δεν έχω κανένα σύμπτωμα μέχρι τώρα, αλλά απομονώθηκα μόλις έμαθα για την πιθανή έκθεσή μου στον ιό. Μείνετε σπίτι και να είστε πραγματιστές. Θα σας κρατώ ενήμερους για το πώς είμαι. Όχι πανικός”, είπε ο δημοφιλής ηθοποιός.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ