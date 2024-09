Θρίλερ με τον Νασράλα: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό στη Βηρυτό

Ένα πραγματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη για την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο οποίος ήταν στη Βηρυτό, όπου ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Παρασκευής 27/9/2024, μετά από επιδρομές της πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, με στόχο το αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Αν και τα αραβικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές της Χεζμπολάχ, έσπευσαν να πουν ότι ο ηγέτης Χασάν Νασράλα είναι ζωντανός και σε ασφαλές μέρος, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο ABC ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Νασράλα, ο οποίος «μαζί με τους συμβούλους του μόλις είχε φτάσει στη Βηρυτό για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους». Άρα ή τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε…

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ισραηλινά ΜΜΕ που αναφέρουν ότι αν ο ηγέτης της Χεσμπολάχ ήταν στο σημείο είναι βέβαιο ότι τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε.

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πάντως, ότι έχασε τη ζωή του στην επίθεση της Βηρυτού, ο Νο 2 της Χεζμπολάχ και «δεξί χέρι» του Νασράλα, Hashim Safi al-Din.

Η επίθεση έγινε σε ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νότια προάστια της Βηρυτού, με τις εκρήξεις να συγκλονίσουν όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε «χτύπημα ακριβείας» στο Κεντρικό Αρχηγείο της Χεζμπολάχ, που βρισκόταν κάτω από κτίρια κατοικιών στην Βηρυτό.

Μετά την επίθεση, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει νωρίτερα από τις ΗΠΑ, διακόπτοντας το ταξίδι του, καθώς προετοιμάζονται για αντίποινα από το Ιράκ.

Wild Footage showing the Series of Israeli Airstrikes against the Hezbollah Command Bunker in Southern Beirut. pic.twitter.com/hVtQvd8H4K

🚨#BREAKING: Footage/Photos of a huge explosion in Beirut; Locals say they heard numerous explosions in a major strike on the Lebanese Capital. pic.twitter.com/ZwKxJTA9al