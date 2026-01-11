Θρίλερ στην Κύπρο: «Μυστηριώδης» θάνατος στη ρωσική Πρεσβεία και εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία

Επί ποδός βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κύπρου, μετά από μια υπόθεση θανάτου στην ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία, καθώς και μιας εξαφάνισης στην Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών μέσων ενημέρωσης, την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι (08.01.2026) εντοπίστηκε νεκρό, μέσα στο γραφείο του, υψηλόβαθμο στέλεχος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία της Κύπρου.

Οι κυπριακές αρχές φαίνεται να ενημερωθήκαν με κάποιες ώρες καθυστέρηση, ενώ όταν εντεταλμένο κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, τους απαγορεύθηκε η είσοδος στο εσωτερικό. Η σορός του νεκρού Ρώσου τους παραδόθηκε στην αυλή του κτιριακού συγκροτήματος της Πρεσβείας.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν αλλά τους απαγορεύθηκε να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα, και παρέλαβαν τη σορό με μόνη αναφορά ότι ο θάνατος του Ρώσου εργαζόμενου στην Πρεσβεία επήλθε λόγω αυτοχειρίας.

Μάλιστα φαίνεται πως ο Ρώσο Πρέσβης άφησε και γράμμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, με την Πρεσβεία να ενημερώνει ότι θα σταλεί απευθείας στη Μόσχα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ήδη και το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, που ίσως δώσει περισσότερες απαντήσεις στις αρχές.

Την ίδια ώρα, οι κυπριακές αρχές αναζητούν και τον Ρώσο επιχειρηματία Vladislav Baumgertner, που εξαφανίστηκε από τη Λεμεσό μια μέρα πριν τον εντοπισμό της σορού στην Πρεσβεία, στις 7 Ιανουαρίου.

Οι έρευνες για τον 56χρονο Vladislav Baumgertner, πρώην ισχυρό άνδρα της Uralkali, παραμένουν άκαρπες. Το τελευταίο σήμα του κινητού του εντοπίστηκε σε απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

Τα δύο αυτά περιστατικά σημειώνονται σε περίοδο έντασης στις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας, με τη Λευκωσία να καταγγέλλει «υβριδική επίθεση από ρωσικά κέντρα, καθώς και προσπάθεια αποσταθεροποίησης λόγω διεθνών γεγονότων, όπως η ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο και η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Η Αστυνομία Κύπρου αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να καθορίσει αν πρόκειται για τραγική σύμπτωση ή για οργανωμένη επιχείρηση με πολιτικό υπόβαθρο. Τα περιστατικά ωστόσο φαίνεται ότι εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή γεωπολιτικών συμφερόντων στο νησί.