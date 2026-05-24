Θρίλερ στον αέρα για 220 επιβάτες: Πιλότος έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα πτήσης από την Τενερίφη στο Μπέρμιγχαμ

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Jet2, με 220 επιβάτες από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, καθώς το αεροπλάνο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ο πιλότος υπέστη καρδιακή προσβολή την στιγμή που πετούσε σε ύψος 30.000 ποδιών.

Επιβάτες του αεροπλάνου περιέγραψαν τις σκηνές πανικού, με τις αεροσυνοδούς να τρέχουν στον διάδρομο ζητώντας ιατρική βοήθεια από επιβάτες του αεροπλάνου που είχε απογειωθεί από την Τενερίφη με αυτό να χάνει γρήγορα ύψος υπό τον έλεγχο του συγκυβερνήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας επιβάτης είπε στην The Sun: «Εγώ και ο σύντροφός μου κοιμόμασταν όταν ξυπνήσαμε από το χάος. Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες, ζητώντας γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει όπως και πολλά άλλα παιδιά μέσα στο αεροπλάνο, επειδή το αεροσκάφος έπεφτε γρήγορα για την επείγουσα προσγείωση».

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο έγινε με ασφάλεια στις 2:11 π.μ. της Παρασκευής (22 Μαΐου).

Ο πιλότος μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης.

Η Jet2 δήλωσε ότι «σε κανένα σημείο δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών» και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, προσφέροντας δωρεάν αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις 14 πτήσεις της προς το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της επόμενης εβδομάδας