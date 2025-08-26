Θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης εκλιπαρεί τον Έλον Μασκ να σταματήσει τη διακίνηση υλικού στο X

Δραματική έκκληση στον Έλον Μασκ να σταματήσει η διακίνηση εικόνων της κακοποίησής της στην πλατφόρμα του, το Χ (πρώην Twitter), απευθύνει μία γυναίκα, θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», δηλώνει η «Zora» (ψευδώνυμο), η οποία έπεσε θύμα κακοποίησης πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στις ΗΠΑ. Παρά τις καταδίκες των δραστών, οι εικόνες της κακοποίησης συνεχίζουν να πωλούνται και να ανταλλάσσονται, αυτή τη φορά όχι μόνο στο λεγόμενο dark web αλλά και ανοιχτά στο X, κι έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί στον ίδιο τον Έλον Μασκ και να μπει ένα τέλος στο μαρτύριό της.

«Το να ακούω ότι η κακοποίησή μου – και η κακοποίηση τόσων άλλων – εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να εμπορευματοποιείται εδώ, είναι εξοργιστικό».

«Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό παιδικής κακοποίησης, τροφοδοτεί άμεσα εκείνη την αρχική, φρικτή πράξη».

Το Χ δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή για το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» και πως η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «υψίστη προτεραιότητα».

Έρευνα του BBC αποκάλυψε πως υλικό κακοποίησης παιδιών –με εκτιμώμενη αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων– προσφέρεται προς πώληση μέσω λογαριασμών στο X, με συνδέσμους που οδηγούν σε εφαρμογές όπως το Telegram. Ομάδες ακτιβιστών όπως οι Anonymous παρακολουθούν επίμονα τέτοιους λογαριασμούς, όμως κάθε φορά που ένας κλείνει, εμφανίζεται αμέσως ένας άλλος.

Ένας από τους εμπόρους, με έδρα την Τζακάρτα, διαφήμιζε «VIP πακέτα» με χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και περιπτώσεις βιασμού ανηλίκων. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το BBC οδήγησαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα κατοίκου της ινδονησιακής πρωτεύουσας, ο οποίος δήλωσε άγνοια για τη δραστηριότητα.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα»

Η Ζόρα κακοποιήθηκε αρχικά από μέλος της οικογένειάς της. Οι εικόνες της κακοποίησής της έχουν γίνει «διάσημες» σε κύκλους παιδόφιλων που συλλέγουν και ανταλλάσσουν τέτοιο υλικό. Παρόμοια μοίρα έχουν και αμέτρητα άλλα θύματα, καθώς οι φωτογραφίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα. Η ίδια δηλώνει εξοργισμένη:

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ. Όσοι διακινούν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές – είναι συνένοχοι δράστες».

Ο εντοπισμός του διακινητή

Οι δημοσιογράφοι του BBC, παριστάνοντας τον αγοραστή, εξασφάλισαν τα τραπεζικά στοιχεία του εμπόρου. Τα ονόματα στους λογαριασμούς τους οδήγησαν σε άνδρα στην Τζακάρτα. Όταν αντιμετωπίστηκε με τα στοιχεία, εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός του είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα μόνο για μια τραπεζική συναλλαγή σχετική με στεγαστικό δάνειο.

Η έρευνα έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται οι εικόνες της Ζόρα είναι κοινή πρακτική για εκατοντάδες εμπόρους παγκοσμίως: χρήση «αθώων» φωτογραφιών και συγκεκριμένων hashtags ώστε να αναγνωρίζονται από κύκλους παιδόφιλων.

Ο Έλον Μασκ είχε διαβεβαιώσει, όταν εξαγόρασε το Twitter το 2022, ότι η αφαίρεση υλικού παιδικής κακοποίησης αποτελεί «την πρώτη του προτεραιότητα». Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα δείχνει πως οι διακινητές βρίσκουν συνεχώς τρόπους επιστροφής στις πλατφόρμες.

Το Χ δηλώνει πως επενδύει «συνεχώς σε εξελιγμένη ανίχνευση» και συνεργάζεται στενά με το NCMEC και τις αρχές. Από την πλευρά του, το Telegram υποστηρίζει πως έχει ήδη απαγορεύσει πάνω από 565.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με τέτοιο υλικό μέσα στο 2025.

«Ήρθε η ώρα να δράσετε»

Όταν ενημερώθηκε ότι φωτογραφίες της εξακολουθούν να διακινούνται μέσω του Χ, η Ζόρα απηύθυνε προσωπικό μήνυμα στον Έλον Μασκ:

«Η κακοποίησή μας μοιράζεται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που σας ανήκει. Αν δρούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατέψετε τα δικά σας παιδιά, σας εκλιπαρώ να κάνετε το ίδιο και για εμάς. Η ώρα να δράσετε είναι τώρα».