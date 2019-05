Τι γινόταν έξω από το Παλάτι την ώρα της γέννησης του Πρίγκιπα Καρόλου

Οι δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί ώρες ολόκληρες έξω από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ και περίμεναν να ακούσουν τα ευχάριστα νέα αλλά και το φύλο του μωρού που θα έφερνε στην ζωή η Βασίλισσα Ελισάβετ. Με αφορμή την γέννηση του μωρού της Μέγκαν και του Χάρι ανασύρθηκε από το αρχείο η ιστορική φωτογραφία που τους δείχνει να «σκοτώνουν» την ώρα του παίζοντας χαρτιά και τον κόσμο γύρω τους να κοιτάζει.

Royal Baby news! #DuchessofSussex has gone into Labour. In 1948 press Photographers waited for news of Princess Elizabeths baby, passing the hours of waiting with a came of cards on Victoria memorial, opposite #buckinghamPalace by @thetimes William Horton. #Windsor #royalbaby pic.twitter.com/Mhv1C7Nyvz

— News UK Archives (@NewsUKArchives) May 6, 2019