Τηλεδιάσκεψη των «27» για την Ανατολική Μεσόγειο – Ξανά στην ατζέντα τα ελληνοτουρκικά

Τηλεδιάσκεψη για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πραγματοποιήσουν στις 26 Φεβρουαρίου (10 π.μ. ώρα Ελλάδας) οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο Μπάρεντ Λέιτς, εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Έτσι, τα ελληνοτουρκικά επιστρέφουν στην ατζέντα των “27”, καθώς αναμένεται να συζητηθούν και οι εξελίξεις αναφορικά με την έναρξη των διερευνητικών επαφών.

Μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 25 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 (ώρα Ελλάδας) τηλεδιάσκεψη των ηγετών για τον κορονοϊό.

