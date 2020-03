Οι χώρες μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και, υπό όρους, με την Αλβανία, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών.

«Είμαι πολύ ευτυχής που οι χώρες μέλη της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Συγχαίρω από καρδιάς αυτές τις δύο χώρες. Αυτό στέλνει επίσης ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα στα δυτικά Βαλκάνια: το μέλλον σας βρίσκεται στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.