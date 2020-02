Λεφτά έχει, δεν τον απασχολεί αυτό. Οπότε, δεν ήταν και… τίποτα για τον Τζεφ Μπέζος να δώσει 165 εκατομμύρια δολάρια (157 εκατ. ευρώ δηλαδή) για να αγοράσει την έπαυλη που του «γυάλισε».

Ο Μπέζος αγόρασε το Warner Estate, ένα θρυλικό ακίνητο στην περιοχή του Λος Άντζελες, σε τιμή ρεκόρ, αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Το ακίνητο ανήκε στον μεγιστάνα των media Ντέιβιντ Γκέφεν, από τον οποίο και το αγόρασε ο Μπέζος.

Με την αγορά αυτή, ο ιδρυτής της Amazon «έσπασε» το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε ο Λάχλαν Μέρντοκ, ο οποίος είχε αγοράσει έναντι περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων μια έκταση στο Μπελ Ερ, που είχε χρησιμοποιηθεί στην τηλεοπτική επιτυχία της περιόδου του ‘60, “The Beverly Hillbillies”.

Το Warner Estate εκτείνεται σε 36.000 τμ και βρίσκεται στο Μπέβερλι Χιλς. Περιλαμβάνει ένα σπίτι γεωργιανής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα που διαθέτει ξενώνες, ένα γήπεδο του τένις και ένα γήπεδο του γκολφ.

Χτίστηκε την περίοδο του ‘30 από τον Τζακ Γουόρνερ, τον πρώην πρόεδρο της Warner Brothers.

Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros.



This sale is now the highest recorded purchase in the state of California. pic.twitter.com/xPHP6535bi