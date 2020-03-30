Στην εποχή των… αποστάσεων μπήκε το καλλιτεχνικό δίδυμο Paco Conde και Beto Fernandez που «επανασχεδίασε» κλασικά εξώφυλλα δίσκων της ποπ και της ροκ αποτυπώνοντας το social distancing, τόσο αναγκαίου σήμερα για τη μη περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.
Το πρότζεκτ, που ακούει στο όνομα «6 Feet Covers», περιλαμβάνει εμβληματικά εξώφυλλα δίσκων, όπως το εξώφυλλο του «Abbey Road» των Beatles ή, το εξώφυλλο του άλμπουμ με το οποίο έκαναν, το 1976, το ντεμπούτο τους οι Blondie.
Στο εξώφυλλο του «Abbey Road», οι Τζορτζ Χάρισον, Πολ Μακάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ και Τζον Λένον, διασχίζουν τον δρόμο σε απόσταση ο ένας από τον άλλον. Τα άλλα εξώφυλλα, δείχνουν τα μέλη των AC DC, των Blondie, των U2, των Ramones, των Queen και άλλων συγκροτημάτων να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους.
View this post on Instagram
Abbey Road, Straight Outta Compton, Blondie…Sosyal mesafeli albüm kapaklarından sizin favoriniz hangisi? … Hep söylüyoruz, sanat iptal olmayacak!🎨💪 Dünyanın her yerinde sanatçılar ve tasarımcılar, COVID-19 salgınına rağmen yaratıcı işler üretmeye ve ilham vermeye devam ediyor. İşte pandemi nedeniyle hayatlarımıza giren sosyal mesafe kavramını, ünlü albüm kapaklarına uyarladıkları bir seri yaratan Los Angeles merkezli yaratıcı stüdyo @activistala da onlardan biri.🎸📀 Gelin bu yaratıcı işe biraz yakından bakalım.➡️ 📀 2017’de Forbes’un Dünyadaki En Yaratıcı 100 İnsan listesinde yer alan Activista’nın kurucuları Paco Conde ve Beto Fernandez, bu seriye "6 Feet Covers" adını veriyor. 🎙️Seride, Beatles’dan Queen’e, Fugees’den Blondie'ye, Jackson 5'tan U2’ya birçok rock grubunun albüm kapaklarına yapılmış sosyal mesafe müdahaleleri yer alıyor. 🎸Örneğin, Beatles’in 1969 tarihli Abbey Road albümü kapağında; George Harrison, Paul Mccartney, Ringo Starr ve John Lennon, yaya geçidinden birlikte geçmiyor, sosyal mesafeyi korumak adına ayrılıyor. 🏢 Veya N.W.A.’nın, 1988 çıkışlı Straight Outta Compton albümünün kapağında grup üyeleri kameraya toplu olarak değil, apartmanın farklı pencerelerinden bakıyor. … 📷: We thank @activistala for these amazing photos.🙏 #themaggersanat #sanat #art #beatles #abbeyroad #activista #pacoconde #betofernandez #6FeetCovers #socialdistancing #covid19
Οι δύο καλλιτέχνες -συνιδρυτές του δημιουργικού στούντιο Activista στο Λος Άντζελες- δημιούργησαν ιστότοπο στον οποίο μπορεί κανείς να δει τα εξώφυλλα δίσκων πριν και μετά την παρέμβαση. Θέλουν να στείλουν μήνυμα για τη σημασία, σήμερα, του να μην πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις με μαζικά μέσα μεταφοράς, να περιορίσουμε τα άσκοπα ταξίδια και να εργαζόμαστε από το σπίτι.
View this post on Instagram
Love this BLONDIE altered album cover by #PacoConde & #RobertoFernandez to promote social distancing 🖤🖤🖤🖤🖤 🎹 🖤🖤🖤🥁🖤🖤🖤🎸🖤🖤🖤🎸🖤🖤🖤👩🏼🎤 #6feetcovers #blondie #6feetapart #socialdistance #socialdistancing #coronavirus #covid_19 #stayapart #staysafe #stayhome #givemespace #getouttamyway #debbieharry #garyvalentine #chrisstein #clemburke #jimmydestri #punk #newwave #punkrock #punkpop #newyork #classicalbumcovers #altered #albumcover #albumcoverart #coverart #artgram
«Ως δημιουργοί, πάντα χρησιμοποιούμε τις ιδέες μας για να βοηθάμε εμπορικά σήματα να προκαλούν πραγματικές αλλαγές» δήλωσε ο Conde, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Adage. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ. Όλοι μας χρειάζεται να κάνουμε χρήση του ταλέντου μας, των δεξιοτήτων μας, της εμπειρίας μας και της τέχνης μας για να συντελέσουμε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και των επιπτώσεών του. Δεν θα πρέπει να είναι τάση, αλλά υποχρέωση» τόνισε.
Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ