Με τις κλωτσιές πέταξε ο Τραμπ την Χόουπ Χικς από τον Λευκό Οίκο – «Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ηλίθια;»

Μέσα σε έναν χρόνο και κάτι, διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι αποχωρήσεις από τον Λευκό Οίκο έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Ακόμα και η αμετακίνητη, Χόουπ Χικς, η διευθύντρια επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ έφυγε σχεδόν με τις κλωτσιές εξοργίζοντας τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κατά πολλούς την είχε σαν κόρη του.

Η 29χρονη Χικς, πρώην μοντέλο, βρισκόταν επί χρόνια στο πλευρό του Τραμπ, αν και δεν είχε πολιτική εμπειρία. Από τον Σεπτέμβριο εργαζόταν ως διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, μετά την παραίτηση του Άντονι Σκαραμούτσι.

Ήταν διακριτική με τα μέσα ενημέρωσης και απέφευγε συστηματικά τις συνεντεύξεις. Ασκούσε μεγάλη επιρροή, αφού εργάστηκε δίπλα στην Ιβάνκα Τραμπ. Η Χόουπ Χικς, βρέθηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας, στο γραφείο Τύπου του.

Η Χικς ξεκίνησε την καριέρα της στις δημόσιες σχέσεις εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων την εταιρεία ρούχων της Ιβάνκα Τραμπ, αφού εργάστηκε ως μοντέλο και έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ραλφ Λόρεν.

Σύντομα την πρόσεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το 2014 την επέλεξε να εργαστεί στις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας ακινήτων του. Πέρυσι μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ σχολίασε ότι «η Χόουπ είναι εξαιρετική».

Στις αρχές του 2015 συνόδευσε τον Τραμπ σε ένα ταξίδι, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Τότε ξεκίνησε να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του στο Twitter.

Η ίδια απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας και όταν ξεκίνησε να εργάζεται επισήμως στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ διέγραψε τον λογαριασμό της στο Twitter, ενώ το προφίλ της στο Instagram είναι ανοικτό μόνο για τους φίλους της.

Πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου όταν αμερικανικές εφημερίδες αποκάλυψαν ότι είχε σχέση με τον Ρομπ Πόρτερ, γραμματέα του Λευκού Οίκου, τον οποίο δύο πρώην σύζυγοί του κατηγόρησαν ότι τις κακοποιούσε.

Όταν έγιναν γνωστές οι καταγγελίες εναντίον του Πόρτερ τον προηγούμενο μήνα, η Χικς ήταν αυτή που βοήθησε στη σύνταξη της αρχικής ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου που τον υπερασπιζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί για την ανακοίνωση αυτή και ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η Χικς χειρίστηκε την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Χικς πλέον έχει χωρίσει με τον Πόρτερ.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε χωρίς να δώσει καμία διευκρίνιση για τα αίτια της αιφνιδιαστικής της αποχώρησης.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφού η Χικς κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όμως πηγές του Λευκού Οίκου επεσήμαναν ότι τα δύο γεγονότα δεν συνδέονται.

Την Τρίτη η Χικς κατέθεσε επί εννέα ώρες ενώπιον της επιτροπής που ερευνά την ενδεχόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να παραδέχθηκε ότι κατά καιρούς είπε μερικά «αθώα ψέματα» για λογαριασμό του προέδρου Τραμπ, όμως διέψευσε ότι είπε ψέματα για οτιδήποτε συνδέεται με την έρευνα για τη Ρωσία.

Μάλιστα πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ εξοργίστηκε από τη δήλωση αυτή της Χικς και την επέπληξε. «Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ηλίθια;», φέρεται να της είπε. Αυτό απεδείχθη τελικά το τελευταίο παράπτωμα της 29χρονης, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να της συγχωρέσει.

Η Σάρα Σάντερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα αποχωρήσει η Χικς, όμως αυτό αναμένεται να γίνει «τις επόμενες εβδομάδες».

Η 29χρονη Χικς φέρεται να είπε σε συναδέλφους της ότι φεύγει διότι αισθάνεται ότι έχει πετύχει όσα μπορούσε στον Λευκό Οίκο.

Η αποχώρησή της αποτελεί πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα του λείψει να την έχει στο πλάι του.

Η Χικς είναι ο τέταρτος άνθρωπος που αναλαμβάνει διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Μια θέση που παραδοσιακά είναι λιγότερο εκτεθειμένη από αυτή του εκπρόσωπου Τύπου, ο οποίος είναι το πραγματικό πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου. Η 35χρονη Σάντερς βρίσκεται στη θέση αυτή από τον Ιούλιο μετά την αποχώρηση του προκατόχου της, Σον Σπάισερ.

«Η Χόουπ είναι εξαιρετική και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια», τόνισε ο Τραμπ.

Και η Ιβάνκα Τραμπ σχολίασε την αποχώρηση της Χικς σχολιάζοντας στον λογαριασμό της στο Twitter: «Όλοι όσοι γνωρίζουν την Χόουπ Χικς την αγαπούν και την θαυμάζουν».

Hope Hicks is loved & admired by all who know her. It’s with a heavy heart, but tremendous gratitude, that I wish her well in her next steps

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 28, 2018