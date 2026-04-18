Τιτανικός: Έως και 400.000 ευρώ αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία σωσίβιο επιβάτιδας

Εκατόν δέκα τέσσερα χρόνια μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, το σωσίβιο που φορούσε μία επιζήσασα η οποία γλίτωσε μέσα στην πρώτη σωστική λέμβο, βγαίνει σε δημοπρασία.

Λιγότεροι από το 1/3 των 2.240 επιβατών σώθηκαν όταν ο Τιτανικός βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι πέφτοντας σε παγόβουνο στις 14 Απριλίου του 1912.

Η 22χρονη Φρανκατέλι αργότερα υπέγραψε το σωσίβιο, μαζί με άλλους επιζώντες που βρίσκονταν στην ίδια λέμβο.

Η Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι που το φορούσε ήταν η προσωπική γραμματέας της Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας Λαίδης Λουσιλ Νταφ Γκόρντον, η οποία ταξίδευε μαζί με τον Σκωτσέζο βαρόνο σύζυγό της στις ΗΠΑ για τη προώθηση της νέας συλλογής της στην υψηλή ραπτική.

Το ζεύγος Νταφ Γκόρντον απαλλάχθηκε από την κατηγορία της δωροδοκίας μελών του πληρώματος να μην επιτρέψουν σε άλλους επιβάτες να επιβιβασθούν στη βάρκα τους, ωστόσο η φήμη τους αμαυρώθηκε για πάντα.

Την ημέρα που κατέθεσε στη δημόσια ακρόαση για την καταστροφή, η αίθουσα ήταν γεμάτη με γυναίκες της κοινωνίας που φορούσαν τις δημιουργίες τους Lucile για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους σχεδιάστρια.

Η τραγωδία του Τιτανικού προκαλεί γοητεία με πολυάριθμες επισκέψεις στο ναυάγιο που βρέθηκε το 1985 στον βόρειο Ατλαντικό με τα αντικείμενα να προσελκύουν πλήθος επίδοξων αγοραστών.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασίας, το σωσίβιο του Τιτανικού αναμένεται να αγγίξει ακόμη και μισό εκατομμύριο ευρώ.

Το σωσίβιο είχε εκτεθεί στο Μουσείο του Τιτανικού στο Τενεσί και στο Μπέλφαστ εκεί όπου ναυπηγήθηκε το υπερωκεάνιο.