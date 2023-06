Τραγικό είναι το φινάλε στις έρευνες για το υποβρύχιο Titan καθώς η εταιρεία Oceangate ανακοίνωσε πως οι 5 επιβάτες του είναι νεκροί. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί συντρίμμια στη ζώνη των ερευνών στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Oceangate ««Τώρα πιστεύουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός μας Στόκτον Ρας, ο Σαχζάντα Νταγούντ και ο γιος του Σουλεμάν Νταγκούντ, ο Χάμις Χάρντινγκ και ο Πολ-Ανρί Ναρζολέ, δυστυχώς έχουν χαθεί.

Αυτοί οι άνδρες ήταν αληθινοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου.

Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους αυτή την τραγική στιγμή. Λυπούμαστε για την απώλεια της ζωής και τη χαρά που έφεραν σε όλους όσους γνώριζαν.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας που είναι εξουθενωμένοι και θρηνούν βαθιά για αυτήν την απώλεια.

Ολόκληρη η οικογένεια της OceanGate είναι βαθιά ευγνώμων για τους αμέτρητους άντρες και γυναίκες από πολλούς οργανισμούς της διεθνούς κοινότητας που επέσπευσαν μεγάλο εύρος πόρων και εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτήν την αποστολή.

Εκτιμούμε τη δέσμευσή τους να βρουν αυτούς τους πέντε εξερευνητές και τις μέρες και τις νύχτες της ακούραστης εργασίας τους για την υποστήριξη του πληρώματος μας και των οικογενειών τους.

Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα των εξερευνητών και για καθένα από τα μέλη της οικογένειας όσων χάθηκαν στη θάλασσα.

Ζητούμε με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή αυτών των οικογενειών κατά τη διάρκεια αυτής της πιο οδυνηρής στιγμής».

