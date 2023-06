Η Αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε το απόγευμα ότι εντόπισε πεδίο με συντρίμμια στη ζώνη των ερευνών στο ναυάγιο του Τιτανικού, από τα ρομπότ κατάδυσης βαθέων υδάτων. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν στο υποβρύχιο Titan που είχε εξαφανιστεί.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο David Mearns, ένας εμπειρογνώμονας διάσωσης που γνωρίζει δύο από τους πέντε επιβαίνοντες, έλαβε ένα μήνυμα στο WhatsApp που υποδηλώνει ότι δύο κρίσιμα μέρη του υποβρυχίου έχουν εντοπιστεί, αλλά το κύτος δεν έχει ακόμη βρεθεί.

Τα συντρίμμια έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι «πλαίσιο προσγείωσης και πίσω κάλυμμα από το υποβρύχιο».

Ο Mearns ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό υποβρύχιο, αυτό το πίσω κάλυμμα είναι το μυτερό άκρο του και το πλαίσιο προσγείωσης είναι το μικρό πλαίσιο πάνω στο οποίο φαίνεται να κάθεται».

Εκπρόσωπος της Pelagic Research Services επιβεβαίωσε στο CNN ότι το τηλεχειριζόμενο σκάφος της (ROV), το οποίο ήταν το πρώτο που διεξήγαγε έρευνα για το εξαφανισμένο υποβρύχιο OceanGate στον πυθμένα της θάλασσας, βρήκε τα συντρίμμια

Η εταιρεία Pelagic Research Services επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια που ανακοίνωσε νωρίτερα η αμερικανική ακτοφυλακή εντοπίστηκαν από το δικό της υποβρύχιο ρομποτικό σκάφος. Σε ανακοίνωσή της στο Twitter η εταιρεία αναφέρει: «Η PRS θέλει να εκφράσει την απόλυτη ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη, συντονισμένη αντίδραση διάσωσης όλων όσων συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή έρευνας και διάσωσης. Εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στις οικογένειες όσων ήταν στο Titan και στην τραγική τους απώλεια».

PRS want to express our full gratitude for the incredible, coordinated rescue response of everyone involved in this search and rescue mission. Our focus right now is on the families of those on the Titan and for their tragic loss.