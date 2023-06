Την ώρα που οι έρευνες για την ανάκτηση στοιχείων που θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις για την καταστροφή του υποβρυχίου Titan, ενώ αυτό ταξίδευε προς το ναυάγιο του Τιτανικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι βρήκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι πιστεύει πως βρήκε ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου. Ήδη έχουν ανακτηθεί πολλά κομμάτια από τα συντρίμμια του και οι έρευνες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού συνεχίζονται.

Τα λείψανα θα μελετηθούν «προσεκτικά», σημειώνει η Αμερικανική Ακτοφυλακή για τα ευρήματά της, στα οποία θα γίνει επίσημη ανάλυση από εμπειρογνώμονες της αμερικανικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για 10 κομμάτια, ανάμεσά τους και το φινιστρίνι, ενώ θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν τα λείψανα ανήκουν στους 5 νεκρούς.

Το Titan, ένα μικρό υποβρύχιο μήκους περίπου 6,5 μέτρων το οποίο διαχειριζόταν ιδιωτική εταιρεία, καταδύθηκε στις 18 Ιουνίου με σκοπό να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος περίπου 4 χιλιομέτρων, και αναμενόταν να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα. Ωστόσο η επαφή μαζί του χάθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο Polar Prince.

Ο Πλοίαρχος Τζέισον Νοϊμπάουερ, που ηγείται της έρευνας για την τραγωδία με το υποβρύχιο, ανέφερε πως «είμαι ευγνώμων για τη συντονισμένη διεθνή υποστήριξη για την ανάκτηση και τη διατήρηση αυτών των ζωτικών αποδεικτικών στοιχείων.

BREAKING: Debris from the Titan submersible has been brought back to shore in Newfoundland



