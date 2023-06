Ένα σημείο με συντρίμμια ανακαλύφθηκε εντός της περιοχής έρευνας από ένα ROV για το εξαφανισμένο υποβρύχιο, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

Η δραματική αναζήτηση του υποβρυχίου συνεχίζεται, ενώ το οξυγόνο εντός αυτού φέρεται να έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Η αμερικανική ακτοφυλακή είχε προβλέψει ότι η παροχή οξυγόνου θα σταματούσε στις 14:08 ώρα Ελλάδος.

Οι αρχές «αξιολογούν τις πληροφορίες», ανέφεραν αξιωματούχοι στο Twitter. Πάντως δεν είναι σαφές αν το πεδίο αυτό των συντριμμιών συνδέεται με το εξαφανισμένο υποβρύχιο. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:00 -τοπική ώρα- (22.00 ώρα Ελλάδας) για να ενημερώσει για τα τελευταία ευρήματα από την επιχείρηση αναζήτησης του υποβρυχίου Titan.

