Η Σερβία είναι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τα δυο απανωτά μακελειά που εκτυλίχθηκαν μέσα σε δυο μέρες στη χώρα και έφεραν στην επιφάνεια την μεγάλη σφαγή που είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια στο χωριό Βέλικα Ιβάντσα του Δήμου Μλαντένοβατς όταν ένας 60χρονος αγρότης πυροβόλησε και σκότωσε συνολικά 13 άτομα, πριν αυτοκτονήσει.

Τα δυο πρόσφατα απανωτά μακελειά έγιναν στη Σερβία μέσα διάστημα δυο ημερών. Στο πρώτο την Τετάρτη (3.5.2023) σε σχολείο του Βελιγραδίου ένας 14χρονος μαθητής σκότωσε 8 συμμαθητές του και έναν φύλακα, ενώ το άλλο έγινε χθες το βράδυ (4.5.2023) όπου ένας 21χρονος σκότωσε συνολικά 8 άτομα.

Και στις δυο περιπτώσεις των μακελειών οι δράστες σκότωσαν τους συνανθρώπους τους με όπλα. Το 2013 ένα παρόμοιο αλλά μεγαλύτερο σε θύματα περιστατικό μαζικής δολοφονίας με πυροβολισμούς είχε συμβεί στις 9 Απριλίου εκείνου του έτους στο χωριό Βέλικα Ιβάντσα της Σερβίας. Κατά σύμπτωση κι αυτό ήταν σχετικά κοντά στην περιοχή του Βελιγραδίου, όπου έγιναν οι δυο πρόσφατες τραγωδίες.

Το μακελειό εκείνο ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό. Ο 60χρονος αγρότης Λιούμπισα Μπογκντάνοβιτς είχε σκοτώσει συνολικά 13 άτομα, πριν στρέψει το όπλο του στον εαυτό του και δώσει τέλος στη ζωή του. Το συγκλονιστικό είναι ότι τα θύματά του ήταν μέλη της οικογένειάς του, συγγενείς και φίλοι, ενώ ανάμεσά τους ήταν και ένα μωρό 2 ετών.

Τα ξημερώματα της 9ης Απριλίου 2013 ο αγρότης Λιούμπισα Μπογκντάνοβιτς κατελήφθη από αμόκ και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να αιματοκυλήσει το φιλήσυχο χωριό του, Βέλικα Ιβάντσα του Δήμου Μλαντένοβατς στης Σερβίας.

Ο 60χρονος που ήταν βετεράνος του εμφυλίου πολέμου με την Κροατία είχε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ήταν τρομερά ευέξαπτος και έστηνε συνέχεια μεγάλους καυγάδες με τη γυναίκα του και τον γιο του.

Στις 5:00 τα ξημερώματα το μυαλό του Λιούμπισα Μπογκντάνοβιτς θόλωσε και έχασε τελείως τον έλεγχο των πράξεών του. Πήρε το όπλο του, ένα πιστόλι CZ-88 των 9 χιλιοστών και σκότωσε μέσα στο σπίτι του, την 83χρονη μητέρα του, Ντομπρίλα και τον 42χρονο γιο του Μπράνκο, ενώ πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι τη σύζυγό του Γιάβορκα.

Στη συνέχεια, ο αγρότης σε κατάσταση αμόκ μπήκε σε τέσσερα γειτονικά σπίτια, σκοτώνοντας πέντε άνδρες, πέντε γυναίκες και ένα δίχρονο παιδί. Τα περισσότερα από τα θύματά του πυροβολήθηκαν στο κεφάλι ενώ κοιμόντουσαν.

Η γυναίκα του παρά τον σοβαρό τραυματισμό της πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να ψάχνουν τον δράστη. Τον εντόπισαν γρήγορα. Ήταν τραυματισμένος σοβαρά στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Είχε ρίξει μία σφαίρα στο κεφάλι του.

Ο 60χρονος και η γυναίκα του μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η γυναίκα έζησε τελικά. Ο μακελάρης όχι. Υπέκυψε δύο ημέρες αργότερα.

Today in 2013 at least 13 people are killed and another three injured after a man goes on a spree shooting in the Serbian village of Velika Ivanča. pic.twitter.com/BDoJN8G6jn