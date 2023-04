Το FOX News απέλυσε ξαφνικά έναν από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές του, τον Τάκερ Κάρλσον (Tucker Carlson), χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους που έδιωξε από το δυναμικό του τον άνθρωπο που παρουσίαζε την εκπομπή του καναλιού με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.

«Το FOX News και ο Tucker Carlson συμφώνησαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του στο δίκτυο ως παρουσιαστής και ως συντελεστής», ανέφερε το κανάλι για την απόλυση του παρουσιαστή στη λιτή του ανακοίνωση που μεταδόθηκε ζωντανά στον τηλεοπτικό αέρα.

Αν και το FOX News δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, τα υπόλοιπα ΜΜΕ των ΗΠΑ υπενθυμίζουν μια υπόθεση που ο παρουσιαστής βρέθηκε στο επίκεντρο και «πλήγωσε» τη δημόσια εικόνα του καναλιού, η οποία οδήγησε σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με ποσό-«μαμούθ».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το CNN, η εταιρεία Dominion Voting Systems έκανε μήνυση στο FOX News κατηγορώντας το κανάλι και τον Τάκερ Κάρλσον για fake news και προπαγάνδα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020, όταν ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για νοθεία στο τελικό αποτέλεσμα και οδήγησε μέχρι την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η Dominion Voting Systems και το FOX News προχώρησαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με το κανάλι να πληρώνει 787.000.000 δολάρια στην εταιρεία για να μην προχωρήσουν σε δίκη για συκοφαντία και μια σειρά άλλων αδικημάτων.

Here was the end of what turned out to be Tucker Carlson's final Fox News show last Friday. Certainly no indication that he didn't expect to be on the air tonight. In fact Tucker's final words are, "we'll be back on Monday." pic.twitter.com/F9R5MpWHDK