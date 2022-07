Συνεχίζει τις ιστορικές αποκαλύψεις το τηλεσκόπιο James Webb της NASA, καθώς μέσα από τα «μάτια» του βλέπουμε έναν γαλαξία 13,5 δισεκατομμυρίων ετών, ο οποίος αποτελεί το αρχαιότερο κομμάτι σύμπαντος που έχει δει ο άνθρωπος στην ιστορία!

Όπως αναφέρει η DailyMail, ο γαλαξίας που αποκάλυψε το James Webb ονομάζεται GLASS-z13 (GN-z13) και σχηματίστηκε μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, το οποίο συνέβη πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον γαλαξία GN-z11, ο οποίος αποκαλύφθηκε από το τηλεσκόπιο Hubble το 2015 και η γέννησή του χρονολογείται 400 εκατομμύρια χρόνια μετά από αυτή του σύμπαντος. Δηλαδή, ο νέος γαλαξίας γεννήθηκε 100 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Το πανίσχυρο τηλεσκόπιο της NASA κατέγραψε τον γαλαξία GN-z13 μέσω της Near Infrared Camera (NIRCam), η οποία είναι ικανή να «πιάνει» στιγμιότυπα της ζωής των πρώτων αστεριών και γαλαξιών του γνωστού – μέχρι σήμερα – σύμπαντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This red dot is the oldest galaxy we've ever seen!



The latest data from the James Webb Space Telescope has helped astronomers find the galaxy, which dates back to just 300 million years after the big bang https://t.co/ujVstyRBES pic.twitter.com/p404hoSjFC