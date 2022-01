Το χάλκινο άγαλμα του Θίοντορ Ρούσβελτ που στεκόταν μπροστά από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Μανχάταν, εγκατέλειψε τη θέση του μετά από πάνω από 80 χρόνια, καθώς μεταφέρθηκε στη βόρεια Ντακότα στην Προεδρική Βιβλιοθήκη με το όνομα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Το χάλκινο άγαλμα που απεικονίζει τον 26ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούσβελτ, πάνω σε ένα άλογο πλαισιωμένο από έναν Αφρικανό και έναν ιθαγενή Αμερικανό, είχε προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες καθώς οι επικριτές του το βλέπουν ως σύμβολο της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού ενώ είχε δεχθεί πυρά και από το κίνημα Black Lives Matter, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Η απομάκρυνση του αγάλματος κόστισε 2 εκατ. δολάρια και έγινε σε συνεργασία του μουσείου με τον δήμο της Νέας Υόρκης, ύστερα από την ψηφοφορία της Επιτροπής Δημόσιου Σχεδιασμού της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο για τη μετεγκατάσταση του μνημείου.

The illness continues to spread, no not COVID but a different virus as NY American Museum of Natural History contributes to the erasure of history with the removal of Theodore Roosevelt statue. pic.twitter.com/Y3gGJI5DWn