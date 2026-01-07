Το «αηδιαστικό» κελί-κουτί του Μαδούρο: Εκεί που τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ υπό τον φόβο δολοφονίας από τα καρτέλ

Από τα χλιδάτα παλάτια του Καράκας σε ένα κελί μικρότερο κι από ντουλάπα. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ζει πλέον τη σκληρή πραγματικότητα μιας ομοσπονδιακής φυλακής στο Μπρούκλιν, απομονωμένος, υπό συνεχή παρακολούθηση και με τον φόβο ότι άλλοι κρατούμενοι μπορεί να προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν.

Το κελί όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο στο Metropolitan Detention Center της Νέας Υόρκης έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως «αηδιαστικό» και μόλις λίγο μεγαλύτερο από μια ντουλάπα. Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα φυλακών Λάρι Λεβάιν, ο Μαδούρο κρατείται πιθανότατα στη λεγόμενη Special Housing Unit (SHU), έναν χώρο απομόνωσης που προορίζεται για κρατούμενους υψηλού προφίλ ή ιδιαίτερα επικίνδυνους ή ευάλωτους.

Τα κελιά εκεί είναι μικροσκοπικά, με ένα μεταλλικό κρεβάτι, ένα στρώμα πάχους μόλις λίγων εκατοστών και ένα λεπτό μαξιλάρι. Ουσιαστικά, οι κρατούμενοι έχουν έναν χώρο περίπου 1 – 1,5 μέτρο για να κινούνται. Τα φώτα παραμένουν αναμμένα όλο το 24ωρο και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν παράθυρο.

«Κυβερνούσε μια ολόκληρη χώρα και τώρα κάθεται μόνος του στο κελί, μετρώντας τι του έχει απομείνει: μια Βίβλο, μια πετσέτα και ένα μπλοκ σημειώσεων», λέει ο Λεβάιν στη Daily Mail. «Δεν ξέρει αν είναι μέρα ή νύχτα – το καταλαβαίνει μόνο από τα γεύματα ή όταν τον πάνε στο δικαστήριο».

Η επιλογή της απομόνωσης δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγεί ο ειδικός, ο Μαδούρο θεωρείται πιθανός στόχος δολοφονίας. «Υπάρχουν μέλη συμμοριών και καρτέλ που θα ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Για ορισμένους θα ήταν ήρωας όποιος το έκανε», σημειώνει.

Οι αμερικανικές αρχές φοβούνται επίσης ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας θα μπορούσε να «σπάσει» και να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για τα καρτέλ ναρκωτικών. «Ξέρει πάρα πολλά και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο – αλλά και ευάλωτο», λέει ο Λεβάιν, τονίζοντας ότι οι φύλακες θα τον παρακολουθούν «σαν γεράκια».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι για περισσότερα από 20 χρόνια συνεργαζόταν με καρτέλ όπως το Σιναλόα και την Tren de Aragua, οργανώσεις που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά κοκαΐνης στις ΗΠΑ, να πουλούσε διπλωματικά διαβατήρια σε διακινητές και να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για προσωπικό και οικογενειακό οικονομικό όφελος.

Το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν θεωρείται μία από τις χειρότερες φυλακές των ΗΠΑ. Έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «κόλαση στη Γη», λόγω υποστελέχωσης, βίας, αυτοκτονιών, διακοπών ρεύματος και άθλιων συνθηκών υγιεινής, με καταγγελίες για μούχλα, καφέ νερό και έντομα.

Πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα, όπως ο καταδικασμένος τραγουδιστής R. Kelly, ο Diddy και η Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες τις συνθήκες.

Η εικόνα αυτή απέχει κατά πολύ από τη ζωή που είχε συνηθίσει ο Μαδούρο στο προεδρικό μέγαρο Miraflores στο Καράκας, με πολυτελείς αίθουσες, ιδιωτικά διαμερίσματα και αίθουσα δεξιώσεων 250 ατόμων.

Ο περιουσία του Μαδούρο παραμένει άγνωστη, λόγω καταγγελιών για εκτεταμένη διαφθορά. Πλέον, πάντως, θα περιορίζεται σε τρία γεύματα την ημέρα, τακτικά ντους και πρόσβαση στους πανίσχυρους δικηγόρους του – προνόμια που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, πολλοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα δεν έχουν.

Τη Δευτέρα (05.01.2026), ο Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.