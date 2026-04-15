Το BBC θα κάνει 2000 απολύσεις για να εξοικονομήσει 690 εκατομμύρια ευρώ

Δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου το 10% του δυναμικού του, θα καταργήσει το BBC. Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στους κόλπους του βρετανικού οπτικοακουστικού κολοσσού εδώ και 15 χρόνια.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ, ο λόγος των περικοπών 2.000 θέσεων εργασίας από το BBC είναι η μείωση των δαπανών του κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, μετέδωσαν χθες (15.04.2026) βρετανικά ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το BBC είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τα έξοδά του κατά 10%, όμως δεν είχε αποκαλύψει τον ακριβή αντίκτυπο επί των θέσεων εργασίας, στους κόλπους αυτού του βρετανικού φορέα, στον απόηχο της παραίτησης του γενικού διευθυντή του και της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση από τον Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την προβολή ενός παραπλανητικού μοντάζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, αυτές οι απολύσεις ανακοινώθηκαν ήδη στο προσωπικό. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, το BBC δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Αυτές οι μειώσεις των θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την άφιξη του νέου γενικού γραμματέα του BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην επικεφαλής της Google, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τη 18η Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αυτή η προβλεπόμενη μείωση κόστους κατά 10% ισοδυναμεί με περίπου 600 εκατομμύρια στερλίνες (690 εκατομμύρια ευρώ), με απολύσεις αλλά επίσης την κατάργηση ορισμένων προγραμμάτων.

Οι οικονομικές δυσχέρειες του BBC οξύνθηκαν από τη μείωση των εσόδων που προκύπτουν από τις ετήσιες πάγιες επιβαρύνσεις, οι οποίες ολοένα και αμφισβητούνται. Το τέλος αυτό ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 174,50 λίρες.