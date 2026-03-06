Κόσμος

Το ειρωνικό εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον Ντόναλντ Τραμπ: «Make Iran Great Again»

Το ιστορικό περιοδικό TIME παραφράζει το σύνθημα «Make America Great Again» το οποίο είχε κάνει «σημαία» ο Ντόναλντ Τραμπ και επανεκλέγη πρόεδρος των ΗΠΑ
Tο πρωτοσέλιδο του περιοδικού TIME
Στάζει φαρμάκι για τον Ντόναλντ Τραμπ το περιοδικό TIMΕ παραφράζοντας το προεκλογικό του σύνθημα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Το ιστορικό περιοδικό TIME έχει βγει με εξώφυλλο «Make Iran Great Again» μια παραλλαγή του συνθήματος «Make America Great Again» το οποίο είχε κάνει σημαία ο Ντόναλντ Τραμπ και επανεκλέγη πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αν και το περιοδικό έχει ιστορία στα πρωτότυπα εξώφυλλα, η συγκεκριμένη εικόνα συμπυκνώνει τη σφραγίδα της «νέας εποχής» Τραμπ και της εξωτερικής του πολιτικής που ακολουθεί από τότε που επανήλθε στην εξουσία.

Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.), η ενσάρκωση της οικονομικής θεωρίας του «Δημιουργικού Χάους».

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους πολέμους, όχι να τους ξεκινήσει. Αντ’ αυτού, έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη με ολοένα και πιο ιλιγγιώδεις τρόπους. Κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει τόσες πολλές επιθέσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ έχει εγκρίνει επιθέσεις σε οκτώ έθνη, τρία από τα οποία δεν έχουν ποτέ στοχοποιηθεί άμεσα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μόνο το 2025, ενέκρινε περισσότερες μεμονωμένες αεροπορικές επιδρομές από ό,τι ο προκάτοχός του σε διάστημα τεσσάρων ετών.

