Το Έβερεστ ψήλωσε κατά περίπου ένα μέτρο – Τι συμφώνησαν Κίνα και Νεπάλ

Το ψηλότερο βουνό του κόσμου, το Έβερεστ, φαίνεται πως είναι ακόμα πιο… ψηλό από όσο ξέραμε μέχρι σήμερα. Νεπάλ και Κίνα, όπως μεταδίδει το BBC, ανακοίνωσαν ότι το Έβερεστ είναι κατά 86 εκατοστά ψηλότερο από όσο είχε υπολογιστεί μέχρι σήμερα.

Το νέο επίσημο ύψος είναι 8.848,86 μέτρα (29.032 πόδια) – σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua – λίγο πιο ψηλό από την προηγούμενη μέτρηση του Νεπάλ, και περίπου τέσσερα μέτρα υψηλότερο από την πιο πρόσφατη μέτρηση της Κίνας. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση μετά από μία μικρή… διαφωνία για το χιόνι στην κορυφή του βουνού, καθώς δεν είχαν αποφασίσει εάν θέλουν να το συνυπολογίσουν ή όχι στο συνολικό ύψος.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ δήλωσαν, σύμφωνα με το BBC, ότι για το νέο ύψος του Έβερεστ συνεργάστηκαν τοπογράφοι και των δύο χωρών (σ.σ. το βουνό βρίσκεται στα σύνορα Κίνας – Νεπάλ).

