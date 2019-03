Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απέβαλε από τις τάξεις του τον Όρμπαν

Το ΕΛΚ αποφάσισε να εκδιώξει το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν από τους κόλπους του, μετά την αντιευρωπαϊκή ρητορική του Ούγγρου πρωθυπουργού, αλλά και την επίθεσή του στον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ.

Μόλις τρία μέλη ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Όρμπαν στο ΕΛΚ, ενώ εναντίον του ψήφισαν 190!

Το αποτέλεσμα γνωστοποίησε μέσω Twitter ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Τζόζεφ Ντάουλ.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts

— Joseph Daul (@JosephDaul) March 20, 2019