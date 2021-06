Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που το τραγούδι «Macarena» έκανε το ντεμπούτο του, ακόμα όμως και σήμερα ο κόσμος το χορεύει ξέφρενα στον εθιστικό ρυθμό του. Η Airbnb λοιπόν γιορτάζει την επέτειο της ημερομηνίας-σταθμού με μια ξεχωριστή διαμονή στην βίλα των Los del Rio στην Ισπανία, του ντουέτου που δημιούργησε την εμβληματική χορευτική μανία.

Στις 28 Ιουνίου όσοι αγάπησαν και χόρεψαν το «Macarena» τη δεκαετία του ‘90 μπορούν να ζητήσουν να κάνουν κράτηση για διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για τις 3 Αυγούστου στην ανδαλουσιανή βίλα, που όπως ανέφερε η Airbnb στο travelandleisure ενέπνευσε τη μουσική του ντουέτου.

Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους μουσικούς και να λάβουν βοήθεια για να τελειοποιήσουν τις χορευτικές τους κινήσεις, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε μια ιδιωτική αίθουσα καραόκε και σε ισπανικές κιθάρες.

Πέρα από την ενασχόληση με τη μουσική, οι τυχεροί επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν δίπλα στην εξωτερική πισίνα της βίλας ή να απολαύσουν ένα ποτό σε ένα από τα αίθρια.

Η βίλα στην πόλη Ντος Χερμάνας, γενέτειρα των Los del Rio είναι διαθέσιμη για έως και τέσσερις επισκέπτες έναντι 25 ευρώ ανά διανυκτέρευση συν φόρους και τέλη. Οι κρατήσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας.

Airbnb marks 25 years of ‘Macarena’ with rendition at bookable villa https://t.co/dnFGkx7isn 👀 how old am I exactly? 😊

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που το “Macarena” έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά τραγούδια» τονίζουν οι Los del Río σε ανακοίνωσή τους. «Χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε αυτό το ορόσημο με τους θαυμαστές μας είναι να ανοίξουμε τις πόρτες του αγαπημένου μας καταφυγίου στην ύπαιθρο και να το καταχωρίσουμε στο Airbnb» τονίζουν.

Οι Los del Río , επίσης γνωστοί ως The Del Rios, είναι ένα ισπανικό ντουέτο της λάτιν ποπ και χορευτικής μουσικής που ιδρύθηκε το 1962 από τον Αντόνιο Ρομέρο Μόνιε και τον Ραφαέλ Ρούιζ Περδιγόνες.

It’s been 25 years since the Macarena grooved its way to the top of US pop charts. This unique Macarena-themed Airbnb celebrates the milestone. Would you book a few nights at a house all about the Macarena? pic.twitter.com/Y065bxhdk1