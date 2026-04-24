Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ανεβάζει τη θερμοκρασία: «Καυτό» αναμένεται το καλοκαίρι

Η επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο το φετινό καλοκαίρι, έρχεται να προσθέσει νέες υψηλές θερμοκρασίες, με την ανησυχία για τα νέα θερμά κύματα να προβληματίζει τους ειδικούς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας του ΟΗΕ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φετινό καλοκαίρι, καθώς όπως αναφέρει, υπάρχουν σαφείς μεταβολές στον Ισημερινό Ειρηνικό και «οι θερμοκρασίες επιφάνειας αυξάνονται με ταχύτητα, αφήνοντας να διαφανεί πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο από την περίοδο από τα μέσα του Μαΐου έως τον Ιούλιο 2026.

«Οι προβλέψεις για τους τρεις επόμενους μήνες παραπέμπουν σε επικράτηση παγκοσμίως θερμοκρασιών υψηλότερων του κανονικού στην επιφάνεια των ηπειρωτικών περιοχών καθώς και τοπικές διαφοροποιήσεις των μοντέλων βροχόπτωσης, εξηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας με βάση τις προβλέψεις πολλών κλιματολογικών κέντρων.

«Επειτα από μία περίοδο ουδέτερων συνθηκών στις αρχές του έτους» που ακολούθησε το επεισόδιο Λα Νίνια της περιόδου 2025/26, εκτιμάται με κάποιον βαθμό βεβαιότητας ότι θα ξεκινήσει ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο που θα συνοδευτεί από νέα ενίσχυση τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Ουίλφραμ Μουφούμα Οκία, διευθυντής του Τμήματος Προβλέψεων του Κλίματος του ΠΟΜ.

«Σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι πιθανόν να πρόκειται για ένα επεισόδιο ισχυρής έντασης», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «το επίπεδο εμπιστοσύνης στις προβλέψεις βελτιώνεται μετά τον Απρίλιο».

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση των θερμοκρασιών επιφανείας στο κέντρο και στο ανατολικό τμήμα του Ισημερινού Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περί τους εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το τελευταίο επεισόδιο Ελ Νίνιο, 2023-2024, κατέστησε αυτά τα χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο επηρεάζει μέσω του φαινομένου του ντόμινο το παγκόσμιο κλίμα επί πολλούς μήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα Νίνιο / Νίνια στο τέλος του Μαΐου «ώστε να προσφέρουν περισσότερο αξιόπιστες κατευθύνσεις για την λήψη αποφάσεων κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουνίου – Αυγούστου και πέραν αυτής».

Ο ΠΟΜ προβλέπει για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου θερμοκρασίες επιφάνειας στα ηπειρωτικά «υψηλότερες του κανονικού σχεδόν παντού».

«Η ειδοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη για το νότιο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και την Βόρεια Αφρική», διευκρινίζει ο οργανισμός προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις για βροχοπτώσεις έχουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά τόπο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΜ, «δεν έχει αποδειχθεί ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την συχνότητα ή την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο».

Στο παρελθόν, ο Οργανισμός είχε ανακοινώσει ότι «τα κλιματικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας όπως τα Ελ Νίνιο / Λα Νίνια εντάσσονται σε μία ευρύτερη συγκυρία κλιματικής αλλαγής οφειλόμενης στις ανθρώπινες δραστηριότητες».