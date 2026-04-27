Το «φόρεμα Temu» της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο δείπνο των ανταποκριτών διχάζει τις ΗΠΑ

«Την λυπάμαι, ο άντρας της είναι πολύ πλούσιος και δεν της αγοράζει ένα καλό φόρεμα» γράφει κάποιος ενώ άλλος: «Τώρα σας ενοχλούν και τα οικονομικά φορέματα; Τι πρέπει τελικά να κάνουν για να σας ικανοποιήσουν;»
Viral το φόρεμα της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο Δείπνο των Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Jonathan Ernst

Μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται εκτενώς με την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου (25.05.2026), ωστόσο τα social media, έχουν εστιάσει σε κάτι άλλο: το φόρεμα που φορούσε η σύζυγος του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, Τζένιφερ Ροσέ Χέγκσεθ.

Ο λόγος; Ένα tweet που έχει γίνει viral και το οποίο δείχνει μία φωτογραφία του ζευγαριού από το δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο και δίπλα μία φωτογραφία ενός παρόμοιου φορέματος της Ροσέ από το Temu. «Η γυναίκα του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε ένα φόρεμα από το Temu στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν αστειεύομαι) έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια views.

Χιλιάδες ήταν τα σχόλια από κάτω όπου ανέφεραν πως όντως το φόρεμα της Τζένιφερ Ροσέ ήταν πανομοιότυπο με ένα που πωλείται στη διαδικτυακή σελίδα λιανικής πώλησης Temu και μάλιστα με τιμή μόλις 21 ευρώ και περιγραφή: «Φόρεμα με Ανοιχτούς Ώμους, Διακοσμημένο με Ρουμπίνια για απογευματινό Πάρτι».

Το «Temu φόρεμα» της Τζένιφερ Ροσέ Χέγκσεθ / REUTERS / Elizabeth Frantz

Άλλοι, ψάχνοντας περισσότερο, βρήκαν το ίδιο φόρεμα να πωλείται και στο Shein αλλά και στο Amazon με τιμή που κυμαινόταν στα 20 ευρώ.

Πολλοί ήταν όμως κι εκείνοι που έσπευσαν να τονίσουν πως ακόμη και η τσάντα της δεν φαινόταν να ήταν κάποιου σχεδιαστή, με ορισμένους να μοιράζονται – για του λόγου το αληθές – και φωτογραφία από την πώλησή της στο Amazon με τιμή 34,99 δολάρια.

Ωστόσο, υπήρξε και ο αντίλογος με εκατοντάδες να σημειώνουν ότι το Temu είναι αυτό που αντιγράφει σχέδια επώνυμων σχεδιαστών και τα προσαρμόζει σε ρούχα πολύ πιο οικονομικά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και απλούστερη κατασκευή, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει οπτικά παρόμοιο, αλλά να διαφέρει σε ποιότητα, εφαρμογή και λεπτομέρειες.

«Κι αν το Temu αντέγραψε το μοτίβο της και δημιούργησε ένα outfit βασισμένο σε αυτό;» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο ενός χρήστη του Χ.

Η 18χρονη που… έβγαλε λαβράκι

Η 18χρονη influencer Έλα Ντέβι ήταν αυτή που έκανε το επίμαχο tweet και υποστήριξε ότι το φόρεμά της προερχόταν από την πλατφόρμα Temu. «Η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)», έγραψε, δημοσιεύοντας φωτογραφία του ζευγαριού και άλλη εικόνα που φαινόταν να δείχνει το ίδιο σχέδιο σε online κατάλογο.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να τοποθετούνται με χιούμορ αλλά και κριτική. «Ίσως είναι από κάποιο τοπικό συντηρητικό brand που απλά μεταπουλά Temu κομμάτια», έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Λυπάμαι τη γυναίκα, ο άντρας της είναι πολύ πλούσιος και δεν της αγοράζει ένα καλό φόρεμα».

O Πιτ Χέγκσεθ με την γυναίκα του / REUTERS / Jonathan Ernst

Άλλοι χρήστες υπερασπίστηκαν την επιλογή της, σημειώνοντας: «Τώρα σας ενοχλούν και τα οικονομικά φορέματα; Τι πρέπει τελικά να κάνουν για να σας ικανοποιήσουν;». Κάποιοι τόνισαν επίσης ότι ανεξάρτητα από την προέλευση, η εμφάνισή της ήταν κομψή και καλαίσθητη.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ευρύτερα ζητήματα, με ορισμένους να κατηγορούν εταιρείες όπως Temu και Shein για αντιγραφή σχεδίων. Η ίδια η 18χρονη δημιουργός απάντησε στις επικρίσεις, επιμένοντας στις θέσεις της και υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να πιστέψει πως το φόρεμα δεν προέρχεται από την πλατφόρμα, λόγω των διαθέσιμων πωλητών.

Παράλληλα, κάποιοι χρήστες έθεσαν και πολιτική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση δεν συνάδει με το σύνθημα «America First» που προβάλλεται από την κυβέρνηση Τραμπ και συχνά από τον ίδιο τον Χέγκσεθ. Η Ντέβι σχολίασε χαρακτηριστικά ότι όσοι προωθούν τέτοιες πολιτικές θα έπρεπε να επιλέγουν Αμερικανούς σχεδιαστές, ενώ έφερε ως παράδειγμα και τη Μελάνια Τραμπ.

Η νεαρή influencer, έχει γίνει viral στο παρελθόν για τη στήριξή της σε πολιτικές φιγούρες της αριστεράς και συχνά προκαλεί αντιδράσεις με τις απόψεις της για τη μόδα και τη δημόσια εικόνα διασήμων.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σάλος με τον Μπεν Στίλερ: Η παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που εξόργισε το διαδίκτυο και τους MAGA
Η ανάρτηση του Στίλερ έγινε 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο των αντακριτών του Λευκού Οίκου αλλά αφορούσε τη νίκη της ομάδας μπάσκετ Νιου Γιορκ Νικς
Μπεν Στίλερ
Στη Ρωσία ο Αραγτσί: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν
Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν
O Αμπάς Αραγτσί
«Καμπανάκι» της Ισπανίας για τα αεροπορικά εισιτήρια: «Αγοράστε τώρα» γιατί έρχεται εκτόξευση τιμών
Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν
Αεροδρόμιο στην Γκραν Κανάρια
Τζέικ Ράινερ: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μιλάει πρώτη φορά για τη δολοφονία των γονιών του – «Η ζωντανή μου κόλαση»
«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε ένα παραλήρημα» - Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους και αδερφό του, Νικ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ και τον γιο τους Τζακ
