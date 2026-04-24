Το ιατρικό περιοδικό Lancet αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την προέλευση του κορονοϊού

Αρνητικά απάντησε η κορυφαία ιατρική επιθεώρηση The Lancet στο αίτημα να παράσχει στοιχεία στην αμερικανική Γερουσία σχετικά με την προέλευση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό δήλωσε χθες (24.04.2026) ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Ρίτσαρντ Χόρτον, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μία έρευνα της Γερουσίας (σ.σ. για την προέλευση του κορονοϊού), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Χόρτον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Reuters Pharma» στη Βαρκελώνη.

Ο Χόρτον είπε ότι το περιοδικό δεν θα συνεργαστεί «με μία κυβέρνηση που έχει επιτεθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής μας», αναφερόμενος στη μεταχείριση που επιφύλαξε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πρώην κορυφαίο αξιωματούχο υγείας των ΗΠΑ, τον Άντονι Φάουτσι, ο οποίος ηγήθηκε της αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα.

Ο Φάουτσι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικάνων. Πέρυσι, ο Τραμπ ακύρωσε τη φρουρά ασφαλείας που είχε στον Φάουτσι προσφερθεί ως κορυφαίου στελέχους του ομοσπονδιακού κράτους.

Τον Φεβρουάριο ο Χόρτον αποκάλυψε ότι ζητήθηκε από το Lancet τον Δεκέμβριο του 2025 να παράσχει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τους κορονοϊούς από το 2018 έως το 2022, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώσεων και μελετών. Αντίστοιχο αίτημα υποβλήθηκε και στο περιοδικό Science, σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπό του.

Ο Χόρτον αναφερόταν στην έρευνα που διεξάγει ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ, ο οποίος εξετάζει την αμερικανική χρηματοδότηση που δόθηκε σε ιολογικό εργαστήριο στη Γουχάν της Κίνας, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία Covid-19 στα τέλη του 2019. Ο Πολ είναι επικεφαλής στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων.

Το γραφείο του Πολ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

«Εξακολουθούν να εμμένουν στη Γουχάν και σε όσα συνέβησαν εκεί στο τέλος του 2019», δήλωσε ο Χόρτον.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προέλευση του ιού από τη φύση είναι η πιθανότερη αιτία της πανδημίας. Οι έρευνες έχουν παρεμποδιστεί από την έλλειψη δεδομένων από την Κίνα, όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν πέρυσι ότι η διαρροή από εργαστήριο ήταν πιθανώς η αιτία.