Το Ιράν απειλεί με νέες επιθέσεις – «Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για πυραύλους» λένε ερευνητές

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη είναι το Ιράν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.10.2024). Πλέον όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επόμενη κίνηση του Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε αργά το βράδυ του Σαββάτου τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

«Αυτά τα τέκνα του Ιράν θυσιάστηκαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενα την πατρίδα», ανέφερε και προειδοποίησε τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας με νέες επιθέσεις.

«Οι εχθροί του Ιράν πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γενναίοι (στρατιώτες) παραμένουν ατρόμητοι φρουροί της πατρίδας τους και θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε ανοησία με διακριτικότητα και ευφυΐα», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

فرزندان ایران در دفاع از حریم میهن جان فدا کردند، شهادت دلیران وطن را به دلاوران ارتش، جان برکفان فراجا، خانواده‌های معظم‌ و مردم قهرمان تسلیت می‌گویم.

دشمنان ایران بدانند این مردم سلحشور در دفاع از خاکشان بی هیچ هراسی ایستاده‌اند و پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهند داد — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 26, 2024

«Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για πυραύλους»

Εικόνες από δορυφόρους έδειξαν ότι στις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επλήγησαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με δύο αμερικανούς ερευνητές.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ ο οποίος ηγείται σήμερα του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (Institute for Science and International Security / ISIS) και ο Ντέκερ Έβελεθ, ερευνητής που συνεργάζεται με το CNA, ένα κέντρο μελετών στην Ουάσινγκτον.

Όπως δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Ισραήλ έπληξε το Παρτσίν, ένα τεράστιο συγκρότημα στρατιωτικών εγκαταστάσεων κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ο Έβελεθ ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης την τοποθεσία Χοτζίρ στα περίχωρα της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι στο Χοτζίρ γίνονταν εργασίες για σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων.

Ο Έβελεθ τόνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα είναι πιθανό να «περιόρισαν σημαντικά την ικανότητα μαζικής παραγωγής πυραύλων του Ιράν».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σε τρία κύματα αεροπορικών επιδρομών επλήγησαν εργοστάσια κατασκευής πυραύλων, καθώς και άλλες τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν, εν είδει αντιποίνων για το μπαράζ επιθέσεων με περισσότερους από 200 πυραύλους που δέχθηκε το Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Το Ιράν ανέφερε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συστήματα ραντάρ στις επαρχίες Ιλάμ και Χουζεστάν, καθώς και στα περίχωρα της Τεχεράνης.

Ο Ντέκερ Έβελεθ δήλωσε ότι λήψη από δορυφόρο της Planet Labs δείχνει πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε δύο κτίρια στο Χοτζίρ, όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους. Άλλες λήψεις της Planet Labs για το συγκρότημα Παρτσίν δείχνουν ότι καταστράφηκαν τρία κτίρια που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης, συμπλήρωσε ο αμερικανός ερευνητής.

An attack on the #Parchin Military complex, located 30 km southeast of #Tehran, has been reported.



This site is known for the research, development, and production of Missiles and Rockets; it has even been rumored that chemical and Nuclear Weapons were being developed there ☢️ pic.twitter.com/QhT0wLNNmM — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 26, 2024

Ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ δήλωσε ότι εξέτασε λήψεις χαμηλής ανάλυσης για το Παρτσίν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τρία κτίρια, συμπεριλαμβανομένων δύο εγκαταστάσεων όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους. Δεν προσδιόρισε την εταιρεία από την οποία πήρε τις λήψεις που επικαλέστηκε.

Ο Έβελεθ λέει ότι το Ιράν χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να αποκτήσει προηγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό για την παρασκευή μειγμάτων καυσίμων για πυραύλους, επενδύοντας τεράστια κεφάλαια, και εκτίμησε πως θα δυσκολευτεί πολύ να τον αντικαταστήσει.

Χάρη σε αυτήν τα πλήγματα ακριβείας, συμπλήρωσε, το Ισραήλ είναι πιθανό να έχει περιορίσει σημαντικά την ικανότητα μαζικής παραγωγής πυραύλων του Ιράν, καθιστώντας δυσκολότερη ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση ανάλογη με εκείνη της 1ης Οκτωβρίου. «Τα πλήγματα φαίνεται πως ήταν εξαιρετικής ακρίβειας», σημείωσε.

Το Ιράν διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πυραύλων στη Μέση Ανατολή και αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως η Τεχεράνη έχει προμηθεύσει πυραύλους στη Ρωσία, στους Χούθι της Υεμένης και στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η Τεχεράνη και η Μόσχα έχουν αρνηθεί πως η Ρωσία παρέλαβε ιρανικούς πυραύλους.

Last night the IDF attacked four buildings at the sensitive facility in Parchin near Tehran, which are responsible for the production of solid-fuel rocket engines.



The facility is considered relatively new and advanced. According to some reports, this site was also used by Iran… pic.twitter.com/6XoWBfh57P — MASHIAHIYIM QODESHIM TALMIDIM (@AlvesPedro57992) October 27, 2024

ΗΠΑ: Μην κάνει το λάθος το Ιράν

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην ανταποδώσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Συμπλήρωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, χθες Σάββατο, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προκύπτουν για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα ισραηλινά πλήγματα», τα οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.