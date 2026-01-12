Το Ιράν απελευθέρωσε «κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μετά από δυο χρόνια

Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια.

Την είδηση πως το Ιράν απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο X η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

BREAKING: IRAN HAS SECRETLY RELEASED A GREEK-OWNED TANKER AFTER TWO YEARS IN CAPTIVITY#OOTT #Iran #Tankers — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 12, 2026

Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.