Το Ιράν απελευθέρωσε «κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μετά από δυο χρόνια

Μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις
Δεξαμενόπλοιο
Το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια.

Την είδηση πως το Ιράν απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο X η Tanker Trackers, μια ανεξάρτητη διαδικτυακή υπηρεσία που παρακολουθεί τη μεταφορά πετρελαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στην ανάρτηση δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις.

