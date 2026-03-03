Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones σε καταυλισμό μαχητών των Κούρδων – Χτυπήθηκε και νοσοκομείο

Καταυλισμό μαχητών των Κούρδων του Ιράν και των οικογενειών τους στο βόρειο Ιράκ χτύπησαν ιρανικά drones.

Η περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, που βρίσκεται στα βουνά στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, αποτελεί εδώ και καιρό καταφύγιο για ένοπλες παρατάξεις της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που τίθενται συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων απο drones.

«Τρία ιρανικά drones στοχοθέτησαν τον καταυλισμό Αζάντι, που εξαρτάται από την ιρανική κουρδική αντιπολίτευση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της ζώνης, ο Τάρεκ αλ-Χαϊντάρι.

Drone έπληξε το νοσοκομείο του καταυλισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, πρόσθεσε.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον Μοχάμεντ Ναζίφ Καντέρ, διοικητή του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν, ένα από τα πιο σημαντικά αντιπολιτευόμενα κινήματα των Κούρδων του Ιράν.

Ο ίδιος απέδωσε στο Ιράν την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους, όπως είπε.

Το Ιράν έχει χαρακτηρίσει τις αντιπολιτευόμενες κουρδικές ομάδες τρομοκρατικές οργανώσεις, κατηγορώντας τες ότι εξυπηρετούν τα συμφέρονται της Δύσης και του Ισραήλ.

Ορισμένες από αυτές πολέμησαν στο παρελθόν κατά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις περιοχές με κουρδική πλειονότητα, στα σύνορα με το Ιράν.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχαν αποφύγει εν πολλοίς τις ένοπλες ενέργειες, ενώ συνέχιζαν παράλληλα από την εξορία την εκστρατεία τους κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ενέτειναν πρόσφατα την άσκηση παρασκηνιακής πίεσης έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν τον Ιανουάριο, η καταστολή των οποίων προκάλεσε χιλιάδες θανάτους.

Τον Φεβρουάριο, το Κόμμα για μια Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν (PJAK) και άλλες τέσσερις εξόριστες οργανώσεις είχαν ανακοινώσει τον σχηματισμό ενός πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και, εν καιρώ, την απόκτηση αυτοδιάθεσης.

Οι Κούρδοι, που θεωρείται πως είναι ένας από τους πολυπληθέστερους λαούς στον κόσμο που δεν έχουν κράτος, αποτελούν μία από τις κυριότερες μη περσικές μειονότητες του Ιράν.