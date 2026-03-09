Κόσμος

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους στο Ισραήλ που είχαν την υπογραφή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ 

Έγινε γνωστό ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο μεγάλα κύματα υπερηχητικών πυραύλων τύπου Fattah-2 με κατεύθυνση το Ισραήλ
Ιρανικοί πύραυλοι
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ  είναι και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν με την Τεχεράνη να στέλνει το δικό της μήνυμα μετά την εκλογή του.

Σε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν έφεραν την υπογραφή του Μποτζτάμπα Χαμενεΐ. 

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα μαζικές πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μήνυμα που ήταν γραμμένο σε έναν από τους πυραύλους φέρεται να υποδηλώνει ότι ο νέος ηγέτης, γιος του Αλί Χαμενεΐ, σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική και το έργο του προκατόχου του.

 

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο μεγάλα κύματα υπερηχητικών πυραύλων τύπου Fattah-2 με κατεύθυνση το Ισραήλ.

Η ανάληψη από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ της θέσης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν δείχνει ξεκάθαρα πλέον την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών στη χώρα που έχουν εξουσία σε όλα.

Για τους παρατηρητές του Ιράν, η επιρροή του ήταν αδιαμφισβήτητη, ακόμη και χωρίς να κατέχει επίσημα κάποιο υψηλό αξίωμα. Τα τελευταία χρόνια, αφού εργαζόταν στο γραφείο του πατέρα του και ήταν δίπλα του, παρουσιαζόταν όλο και περισσότερο ως πιθανός διάδοχος του. Το 2021, μάλιστα, φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν υποστηρικτές να μοιράζουν αφίσες στους δρόμους της Τεχεράνης που τον προωθούσαν ανοιχτά ως τον επόμενο ηγέτη.

