Κόσμος

Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

«Ο Χαμενεΐ έγινε μάρτυρας» μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση - 40ήμερο πένθος στη χώρα
Ο νεκρός ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο νεκρός ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ / West Asia News Agency /Φωτογραφία μέσω REUTERS

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε στις 3:30 το πρωί της Κυριακής (01.03.2026) ώρα Ελλάδας  πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης αναφέρει ακόμη ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του, όπως είχε ανακοινώσει εγκαίρως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κηρύχθηκε 40ήμερο πένθος από τις αρχές του θεοκρατικού καθεστώτος.

«Έγινε μάρτυρας», κατέληξε η είδηση της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
67
58
57
53
40
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo