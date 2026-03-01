Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε στις 3:30 το πρωί της Κυριακής (01.03.2026) ώρα Ελλάδας πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης αναφέρει ακόμη ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του, όπως είχε ανακοινώσει εγκαίρως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κηρύχθηκε 40ήμερο πένθος από τις αρχές του θεοκρατικού καθεστώτος.

«Έγινε μάρτυρας», κατέληξε η είδηση της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.